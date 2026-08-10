Almora News: चिकित्सालय का मनाया वार्षिकोत्सव
Almora News: पेटशाल स्थित स्वामी विवेकानंद चेरिटेबल चिकित्सालय का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक कैलाश शर्मा ने 30 कुर्सियां प्रदान करने की बात कही। पर्यावरण विद वसुधा पंत ने मरीजों के लिए एक एक्वागार्ड भेंट किया। डॉ. शिवम् मिश्रा ने वार्षिक आख्या पेश की।
Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। पेटशाल स्थित स्वामी विवेकानंद चेरिटेबल चिकित्सालय का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मना। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक कैलाश शर्मा ने तीस कुर्सियां देने की बात कही। पर्यावरण बिद वसुधा पंत ने मरीजों के लिए एक्वागार्ड दिया। डॉ. शिवम् मिश्रा ने वार्षिक आख्या पेश की। डॉ जेसी दुर्गापाल ने जरूरतमंद को कंबल दिए। यहां खिलानंद भट्ट, डॉ ऊषा उप्रेती, डॉ प्रतिभा पाठक, प्रधानाचार्य प्रमोद पंत, भूषण पांडे, नरेंद्र शिराड़ी, जमन देवड़ी, भुवन पांडे, वीरेंद्र आदि थे।
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