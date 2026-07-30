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Almora News: विसंगतियों पर 98 हजार मतदाताओं को नोटिस भेजे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: अल्मोड़ा में एसआईआर में विसंगतियों के कारण 98 हजार से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं। इन नोटिसों की सुनवाई तीन सितंबर तक होगी। बैठक में एडीएम युक्ता मिश्र ने मतदाताओं के आंकड़ों की समीक्षा की, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 471938 पाई गई।

Almora News: विसंगतियों पर 98 हजार मतदाताओं को नोटिस भेजे

Almora News: अल्मोड़ा। एसआईआर में विसंगतियों पर जिले के 98 हजार से भी अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं। अब तीन सितम्बर तक इन नोटिसों की सुनवाई की जाएगी। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में एसआईआर की प्रगति की समीक्षा की गई। एडीएम युक्ता मिश्र की अध्यक्षता में जिले के राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बताया कि एसआईआर के पहले चरण में मतदाताओं को गणना पपत्र दिया गया था और जमा करने के लिए एक माह का समय दिया गया था। पपत्र जमा करने का कार्य पूरा होने के बाद अब जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 471938 रह गई है। इनमें से कई मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है। कुछ की मैपिंग हुई है, लेकिन उसमें विसंगतियां पाई गई हैं। इस कारण 98529 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। 50478 नोटिस बीएलओ के माध्यम से भेजे जा चुके हैं। बाकी नोटिस भेजने के लिए कार्रवाई चल रही है। बताया कि इन नोटिसों की सुनवाई 949 मतदेय स्थलों पर की जाएगी। इसके लिए 72 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की तैनाती की गई है। बैठक में कैलाश गुरुरानी, पूरन रौतेला, सहायक निर्वाचन अधिकारी भारत सिंह रावत आदि रहे。

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इस विधानसभा में इतनों को नोटिस

विधानसभा नोटिसों की संख्या

अल्मोड़ा 19266

द्वाराहाट 16962

सल्ट 18668

रानीखेत 12020

सोमेश्वर 14056

जागेश्वर 17557

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अल्मोड़ा जिले में कितने मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं?
अल्मोड़ा जिले में 98 हजार से भी अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं।
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