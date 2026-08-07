Almora News: बीसीआई मान्यता को लेकर युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन
Almora News: मुकेश सकटा, अल्मोड़ा। एसएसजे विवि के विधि विभाग की बीसीआई मान्यता को लेकर छात्र भड़क उठे हैं। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विवि प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, पुतला फूंका और नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि आवश्यक औपचारिकताएं समय पर पूरी नहीं की गई, जिससे विधि विभाग की मान्यता संकट में पड़ गई है।
Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। एसएसजे विवि के विधि विभाग की बीसीआई मान्यता के संकट को लेकर छात्र भड़क उठे हैं। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विवि प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को प्रदर्शन किया। उच्च शिक्षा मंत्री और कुलपति का पुतला फूंककर नारेबाजी की। चौघानपाटा में जमा हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से 31 जुलाई तक आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कुलपति, रजिस्ट्रार और अन्य संबंधित अधिकारियों ने समय रहते वैधानिक संबद्धता प्रक्रिया पूरी नहीं की। इस गैर-जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली के कारण आज विधि विभाग की मान्यता पर सीधा संकट खड़ा हो गया है।
विवि प्रशासन की इस सुस्ती की वजह से कानून के छात्रों का शैक्षणिक भविष्य पूरी तरह अनिश्चितता के दौर में पहुंच गया है। कहना है कि बीसीआई ने अपने दिशा-निर्देशों में साफ किया है कि बिना वैध स्वीकृति और संबद्धता के किसी भी विधि पाठ्यक्रम का संचालन अथवा नई प्रवेश प्रक्रिया मान्य नहीं होगी। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मूकदर्शक बने बैठे रहे। यहां युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बाल विक्रम सिंह फर्त्याल, गोपाल भट्ट, शशांक बिष्ट, रोहित पंत, सुमित जोशी, संतोष कुमार, रोहित थापा, कमलेश चुफाल, पीयूष जोशी, मयंक धामी, रोहित कुनियाल, मुकुल आर्या आदि थे।
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