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Almora News: छह माह में डम्पिंग जोन से हटेगा 26 हजार टन कूड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: अल्मोड़ा के बल्ढौटी स्थित डम्पिंग जोन में कूड़े के निस्तारण का कार्य आरंभ हो गया है। अगले छह महीनों में 26 हजार टन से अधिक कूड़े को रिसाइकिल किया जाएगा। इससे आसपास के क्षेत्रों में दुर्गंध से छुटकारा मिलेगा, और रिसाइक्लिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जा रहा है।

Almora News: छह माह में डम्पिंग जोन से हटेगा 26 हजार टन कूड़ा

Almora News: अल्मोड़ा। बल्ढौटी स्थित डम्पिंग जोन से कूड़े के निस्तारण का कार्य शुरू हो गया है। छह महीनों में 26 हजार टन से भी अधिक कूड़े को रिसाइकिल कर दिया जाएगा। कूड़े के निस्तारण से आसपास के क्षेत्रों में दुर्गंध की समस्या से निजात मिल जाएगी। एनटीडी के पास बल्ढौटी में स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में पूरे नगर का कूड़ा-कचरा डम्प किया जाता है, लेकिन निस्तारण नहीं होने से कूड़ा अब पहाड़ का रूप ले चुका है। नगर निगम के मुताबिक, वर्तमान में यहां 26 हजार टन के करीब कूड़ा मौजूद है। कूड़े के कारण आसपास के क्षेत्रों में लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है।

साथ ही पास ही में स्थित मृग विहार की भी आबोहवा इससे खराब हो रही है, लेकिन अब जल्द ही इस समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। डम्पिंग जोन में कूड़े को रिसाइकिल करने का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए ट्रोमल, जेसीबी, पोकलैंड, कम्पेक्टर आदि मशीनें लगाई गई हैं। निस्तारण के बाद रिसाइकिल योग्य कूड़े को रिसाइकिल केंद्रों में भेजा जाएगा। वहीं, रिसाइकिल नहीं हो सकने वाले आरडीएफ (रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल) को काशीपुर स्थित पेपर मिल में भेजा जाएगा।

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