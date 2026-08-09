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Almora News: बाजार में लावारिस जानवरों से निजात की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: अल्मोड़ा में सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी कल्याण समिति की बैठक में नगर से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। लावारिस जानवरों और यातायात जाम से राहत की मांग की गई। गैस होम डिलीवरी की समस्याएं, पार्किंग और कीटनाशक का छिड़काव भी उठाए गए मुद्दे थे। वार्षिक सम्मेलन 17 अगस्त को तय किया गया।

Almora News: बाजार में लावारिस जानवरों से निजात की मांग

Almora News: अल्मोड़ा। सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी कल्याण समिति की बैठक शनिवार को नगर निगम सभागार में हुई। इसमें नगर से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बाजार में दो पहिया वाहनों की रोग और लावारिस जानवरों से निजात की भी मांग की। बैठक में सदस्यों ने कहा कि नगर में लावारिस जानवरों के कारण लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। नियमानुसार गैस की होम डिलीवरी नहीं की जा रही है। शहर में पार्किंग बनी हुई है। इसके बाद भी फुटपाथ पर वाहन खड़े किए जा रहे हैं। इससे जाम की समस्या बन रही है। उन्होंने सड़क के दोनों ओर फुटपाथ को ऊंचा करने, सभी वार्डों में हर सप्ताह कीटनाशक का छिड़काव, उद्यान विभाग में कीटनाशक दवा उपलब्ध कराने आदि की मांग की।साथ

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ही तय हुआ कि समिति का वार्षिक सम्मेलन 17 अगस्त को होगा। यहां सीएस सिराड़ी, एमडी काण्डपाल, एएस कार्की, एनडी पांडे, डॉ. पीएस नेगी, रमेश तिवारी, दिवान सिंह, बीएस भाकुनी, पीसी काण्डपाल, गंगा सिंह, शेष राम, बिशन सिंह, गणेश सिंह, एमबी साह, नवीन चंद्र, हरीश लाल, मोहन चंद्र पांडे रहे।

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