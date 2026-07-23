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Almora News: विधायक मेहरा ने तीन सड़कों का किया शिलान्यास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: महत्वपूर्ण- ओलंपियाड विधायक मेहरा ने तीन सड़कों किया शिलान्यास विधायक मेहरा ने तीन सड़कों किया शिलान्यास

Almora News: विधायक मेहरा ने तीन सड़कों का किया शिलान्यास

Almora News: अल्मोड़ा। जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा ने तीन सड़कों का शिलान्यास किया। बताया कि चिल मोटर मार्ग से सिंधिया मल्ला तडकोट मोटर मार्ग का निर्माण 312.09 लाख, बसोली-चमतोला सड़क के सुधारीकरण और डामरीकरण 121.41 लाख और मकडाऊ-दशौला सड़क का सुधारीकरण व डामरीकरण 1.7 लाख रुपये से किया जाना है। इन सड़कों के बनने से आवागमन सुगम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तेजी से होगा। यहां जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गैड़ा, प्रताप सिंह, लक्ष्मण सिंह, जीवन पालीवाल, शिव सिंह, महेंद्र सिंह, खीमानंद पालीवाल, आनंद सिंह आदि मौजूद थे।

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