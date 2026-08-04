Almora News: गड्ढों से पटे हाईवे में जल भराव से बढ़ी दिक्कतें
Almora News: सोमेश्वर। अल्मोड़ा-कौसानी हाईवे गड्ढों से भरा हुआ है। बारिश के कारण जल भराव से लोगों को परेशानी हो रही है। लोग शासन से सुधार की मांग कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में सड़कें बदहाल हैं और यातायात प्रभावित हो रहा है। प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि यदि सड़क की स्थिति जल्दी नहीं सुधरी तो आंदोलन किया जाएगा।
Almora News: सोमेश्वर। अल्मोड़ा-कौसानी हाईवे गड्ढों से पटा हुआ है। बारिश के कारण हो रहा जल भराव लोगों की दिक्कतों को और बढ़ा रहा है। लोगों ने शासन-प्रशासन से जल्द हाईवे को सुधारने की मांग की है। अल्मोड़ा-सोमेश्वर हाईवे की हालत सोमेश्वर से कोसी के बीच बदहाल बनी हुई है।
सड़क की हालत
इसके अलावा भगतोला, दाड़िमखोला, ग्वालाकोट, पथरिया, मनान, रनमन, टाना, धौलाड़ आदि के पास सड़क की हालत और बदतर हो चुकी है। बारिश के कारण सड़क पर जल भराव हो रहा है। सड़क की बदहाली से पर्यटक स्थल कौसानी, ग्वालदम, बागेश्वर, हल्द्वानी आदि शहरों को जाने वाले यात्रियों, मरीजों और पर्यटकों को हिचकोले खाते हुए सफर करना पड़ रहा है। सड़क के गड्ढों के कारण कई दोपहिया वाहन चालक चोटिल भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन सड़क की सुध नहीं ले रहा है।
आंदोलन की चेतावनी
नौ सेना के रिटायर्ड इंजीनियर सीपी शर्मा, कैलाश चंद्र पांडे, बसपा विधान सभा क्षेत्र अध्यक्ष जगदीश चंद्र व टैक्सी संचालकों ने शीघ्र सड़क की दशा नहीं सुधरने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
सड़क के सुधारीकरण के लिए आगणन शासन में भेजा गया है। वित्तीय स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू हो जाएगा। बारिश के कारण डामरीकरण संभव नहीं हो पा रहा है। सड़क के गड्ढों को भरने का प्रयास किया जाएगा।
योगेश जोशी, सहायक अभियंता लोनिवि अल्मोड़ा।
सामान्य प्रश्न
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