Almora News: सोमेश्वर से 17 साल की किशोरी लापता
Almora News: सोमेश्वर के कोतवाली क्षेत्र से 17 साल की किशोरी लापता हो गई है। उसके पिता ने तहरीर दी है कि वह 3 अगस्त को सुबह 4 बजे से लापता है। स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों से पूछताछ के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस जल्दी से किशोरी की तलाश कर रही है।
Almora News: कुंवर भाकुनी, सोमेश्वर। कोतवाली क्षेत्र से एक 17 साल की किशोरी लापता हो गई है। कोतवाल मदन मोहन जोशी ने बताया कि क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर दी है। कहना है कि उनकी बेटी तीन अगस्त सुबह चार बजे से लापता है। आसपास और नाते रिश्तदारों में पूछताछ के बाद भी बेटी का कोई सुराग नहीं लग पाया है। कोतवाल ने बताया कि पिता की तहरीर पर युवती की गुमशुदगी दर्ज की गई है। जल्द किशोरी को तलाश लिया जाएगा।
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