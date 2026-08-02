Almora News: फ्रांस में रहने वाले रोहन ने जगाई चेतना
Almora News: फ्रांस में रहने वाले 17 वर्षीय पर्यावरण संरक्षक रोहन मेहता ने अल्मोड़ा के छह विद्यालयों और एक आंगनबाड़ी केंद्र पर पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने बच्चों के साथ पौधरोपण किया और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया। विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। यह कार्यक्रम विभिन्न स्कूलों में आयोजित किया गया।
Almora News: मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। फ्रांस में रहने वाले 17 वर्षीय पर्यावरण संरक्षक रोहन मेहता जिले के छह विद्यालयों और एक आंगनबाड़ी केंद्र में पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया। बच्चों के साथ पौधरोपण किया और पर्यावरण पर क्विज प्रतियोगिता की। विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में राप्रावि उस्कोना, चौरा, इटौला, आंगनबाड़ी महत गांव, जूहा महतगांव और ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रेन्स एकेडमी हवालबाग स्कूल शामिल रहे।
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