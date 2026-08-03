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Almora News: बारहवीं की छात्रा संदिग्ध हालात में लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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Almora News: दन्या थाना क्षेत्र से 12वीं कक्षा की छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई है। 16 वर्षीय युवती रविवार शाम से लापता है। उसके परिजनों और गांव के लोगों से पूछताछ के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है।

Almora News: बारहवीं की छात्रा संदिग्ध हालात में लापता

Almora News: शंकर भट्ट, दन्या। थाना क्षेत्र से 12 वीं की छात्रा संदिग्ध हालात में लापता है। पुलिस के मुताबिक एक गांव निवासी बुजुर्ग ने तहरीर दी है। कहना है कि 16 साल की उनकी पोती रविवार शाम से नहीं मिल रही है। गांव और नाते-रिश्तेदारों से पूछताछ के बाद भी उसका सुराग नहीं लगा है। बुजुर्ग ने पुलिस से पोती को तलाशने की गुहार लगाई है। इधर, एसओ दिनेश नाथ महंत ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। छात्रा की तलाश में टीम जुटी हुई है।

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