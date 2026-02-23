Hindustan Hindi News
जिहादियों! एक-एक कर काटूंगा; विवादित बोल पर महामंडलेश्वर लाल बाबा के खिलाफ मुकदमा, दबिश

Feb 23, 2026 12:57 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
जागेश्वर के चित्रगुप्त पीठ महामंडलेश्वर लाल बाबा का विवादित भाषण वायरल हो रहा है। विराट हिंदू सम्मेलन में अपने भाषण में बाबा एक समुदाय विशेष को उत्तराखंड छोड़ने और काटने की चेतावनी देते सुनाई दे रहे हैं। साथ ही पुलिस-प्रशासन को भी चुनौती दे रहे हैं।

जिहादियों! एक-एक कर काटूंगा; विवादित बोल पर महामंडलेश्वर लाल बाबा के खिलाफ मुकदमा, दबिश

Mahamandaleshwar Lal Baba Controversial Remarks: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में विराट हिंदू सम्मेलन के दौरान खास समुदाय के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने के मामले में जागेश्वर के चित्रगुप्त पीठ महामंडलेश्वर लाल बाबा के खिलाफ मुकदमा हुआ है। लाल बाबा पर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की धाराओं पर केस हुआ है। पुलिस लाल बाबा की तलाश में जुटी हुई है। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के अलावा भाजपा और आरएसएस के जुड़े कई बड़े नेता शामिल हुए थे। भाषण में लाल बाबा ने जिहादी और काटने जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया। वीडियो में वह पुलिस-प्रशासन को भी चेतावनी देते नजर आए।

अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में 22 फरवरी को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सम्मेलन में भाजपा नेताओं के साथ आरएसएस के स्वयंसेवी और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व बच्चे मौजूद थे। इस दौरान चित्रगुप्त पीठ महामंडलेश्वर लाल बाबा के अपने संबोधन विवादित बोल बोलकर हड़कम्प मचा दिया। खुले मंच से उन्होंने एक विशेष समुदाय को उत्तराखंड छोड़ने के साथ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर काटने तक की धमकी दे डाली। यहां तक कि कार्रवाई के लिए पुलिस को चुनौती दी कि वह अपनी व्यवस्था कर लें।

लाल बाबा के विवादित बोल

वीडियो में लाल बाबा चाहे एक धारा लगे, दो या तीन। कहा कि वह डरने वाले नहीं हैं। हिंदुओं के लिए तमाम यात्राएं निकाली हैं। लाल चौक पर झंडा फहराया है। विवादित बोल ने आयोजकों के साथ भाजपाइयों को भी असहज कर दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मां नंदा हिंदू सम्मेलन समिति संयोजक मनोज सनवाल ने तहरीर सौंपी। कोतवाल योगेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि तहरीर के आधार पर कोतवाली में लाल बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस लाल बाबा की तलाश में जुटी हुई है।

विशेष समुदाय के लिए आपत्तिजनक बोल

भाषण में लाल बाबा समुदाय विशेष के लिए जिहादी शब्द का प्रयोग करते उत्तराखंड छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। इस दौरान वह काटने जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। यह चेतावनी देते हैं कि पुलिस-प्रशासन अपनी व्यवस्था कर ले। आगे कहते हैं, ‘मुझे कोई खतरा नहीं, एक धारा लगे, दो धारा लगे, तीन धारा लगे। मैं डरने वाला नहीं हूं। मैंने हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकाली। लाल चौक पर झंडा भी फहराया।’ मंच से कुछ आपत्तिजनक बात भी कही गई। जबकि सभा में महिलाओं भी मौजूद थीं। वीडियो में भाषण के दौरान तालियां बजती भी सुनाई दे रही हैं। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल, चित्रगुप्त पीठ महामंडलेश्वर लाल बाबा, प्रांत शारीरिक प्रमुख आरएसएस सुनील, संयाजकों में मनोज सनवाल, मनोज पवार, चंद्रशेखर फुलोरिया,मनोज तिवारी, अमित शाह मोनू,सुनील कर्नाटक, जिला प्रचारक वीरेंद्र, मेयर अजय वर्मा, दर्जाधारी गंगा बिष्ट, पूर्व विधायक रघुनाथ चौहान और कैलाश शर्मा,विनीत बिष्ट,गोविंद पिलख्वाल, कुंदन लटवाल, प्रधानाचार्य मोहन सिंह रावल, प्रधानाचार्या गोदावरी चतुर्वेदी, कैलाश गुरुरानी, बिट्टू कर्नाटक, प्रकाश भट्ट, नमन गुरुरानी, नीरज सांगा, वसुधा पंत, दीपक पांडे, हरीश कनवाल, सिकंदर पवार आदि।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

