महामंडलेश्वर पद से लगा वेदों की बात करेंगे; केंद्रीय मंत्री के सामने ही जहर उगलता रहा ‘फरार’ लाल बाबा

Feb 24, 2026 08:31 am ISTGaurav Kala अल्मोड़ा
विराट हिंदू सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री समेत महिलाओं-बच्चों के सामने जहर उगलते लाल बाबा से हर कोई हैरान है। आयोजकों का कहना है कि पद से लगा कि वे वेद-उपनिषदों की बात करेंगे।

महामंडलेश्वर पद से लगा वेदों की बात करेंगे; केंद्रीय मंत्री के सामने ही जहर उगलता रहा ‘फरार’ लाल बाबा

अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में विवादित बोल बोलने के आरोप में महामंडलेश्वर लाल बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपी लाल बाबा की तलाश कर रही है। लाल बाबा के बिगड़े बोल से हर कोई हैरान है। सम्मेलन आयोजन करने वाली समिति का कहना है कि महामंडलेश्वर पद से लगा कि वेद-उपनिषदों की बात करेंगे...। लाल बाबा के न सिर्फ विशेष समुदाय के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, बल्कि काटने और जिहादी जैसे बोल कहे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा समेत कई गणमान्य लोग और महिलाएं-बच्चे शामिल थे।

लाल बाबा पर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की धाराओं में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। रविवार को हुए विराट हिंदू सम्मेलन में भाजपा नेताओं के साथ आरएसएस के स्वयंसेवी और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। इस दौरान चित्रगुप्त पीठ के महामंडलेश्वर लाल बाबा के विवादित बोल ने खलबली मचा दी थी। मंच से उन्होंने समुदाय विशेष को उत्तराखंड छोड़ने के साथ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर काटने जैसे शब्द इस्तेमाल किए थे। यहां तक कि कार्रवाई के लिए पुलिस को चुनौती दी कि वह अपनी व्यवस्था कर लें। चाहे एक धारा लगे, दो या तीन।

लाल बाबा ने क्या कहा था

लाल बाबा ने कहा था कि वह डरने वाले नहीं हैं। हिंदुओं के लिए तमाम यात्राएं निकाली हैं। लाल चौक पर झंडा फहराया है। इन विवादित बोल ने आयोजकों के साथ भाजपाइयों को भी असहज कर दिया था। मामले की गंभीरता देखते हुए मां नंदा हिंदू सम्मेलन समिति संयोजक मनोज सनवाल ने पुलिस को तहरीर सौंपी। कोतवाल योगेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि तहरीर के आधार पर कोतवाली में लाल बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

‘लाल बाबा के पद से लगा कि वेद, उपनिषदों की बात करेंगे’

सम्मेलन के संयोजक मनोज सनवाल ने तहरीर में लिखा है कि अन्य की तरह चित्रगुप्त पीठ के महामंडलेश्वर लाल बाबा को भी आमंत्रित किया गया था। आयोजन समिति को उनके पद से लगा कि वह वेद, उपनिषदों की बात करेंगे और जनता को धार्मिक ज्ञान देंगे। लेकिन उनकी ओर से अन्य समाज के लिए अशोभनीय टिप्पणी की गई। इससे कार्यक्रम की गरिमा को ठेस पहुंची। कहा कि लाल बाबा की व्यक्तिगत राय से आयोजन समिति का कोई लेना-देना नहीं है।

लाल बाबा को तलाशती रही पुलिस

सूत्रों के मुताबिक, लाल बाबा के विवादित बयान और पुलिस को दी चुनौती के बाद हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने लाल बाबा की तलाश शुरू कर दी लेकिन वह नहीं मिले। लाल बाबा के विवादित बोल पर अल अंजुमन सेवा समिति में आक्रोश है। समिति ने सोमवार को एसएसपी को ज्ञापन भेजा है और लाल बाबा पर कार्रवाई की मांग की है। समिति अध्यक्ष हाजी नूर खान ने घटना को सांस्कृतिक नगरी का सौहार्द बिगाड़ने वाली बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
