महामंडलेश्वर पद से लगा वेदों की बात करेंगे; केंद्रीय मंत्री के सामने ही जहर उगलता रहा ‘फरार’ लाल बाबा
विराट हिंदू सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री समेत महिलाओं-बच्चों के सामने जहर उगलते लाल बाबा से हर कोई हैरान है। आयोजकों का कहना है कि पद से लगा कि वे वेद-उपनिषदों की बात करेंगे।
अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में विवादित बोल बोलने के आरोप में महामंडलेश्वर लाल बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपी लाल बाबा की तलाश कर रही है। लाल बाबा के बिगड़े बोल से हर कोई हैरान है। सम्मेलन आयोजन करने वाली समिति का कहना है कि महामंडलेश्वर पद से लगा कि वेद-उपनिषदों की बात करेंगे...। लाल बाबा के न सिर्फ विशेष समुदाय के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, बल्कि काटने और जिहादी जैसे बोल कहे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा समेत कई गणमान्य लोग और महिलाएं-बच्चे शामिल थे।
लाल बाबा पर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की धाराओं में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। रविवार को हुए विराट हिंदू सम्मेलन में भाजपा नेताओं के साथ आरएसएस के स्वयंसेवी और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। इस दौरान चित्रगुप्त पीठ के महामंडलेश्वर लाल बाबा के विवादित बोल ने खलबली मचा दी थी। मंच से उन्होंने समुदाय विशेष को उत्तराखंड छोड़ने के साथ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर काटने जैसे शब्द इस्तेमाल किए थे। यहां तक कि कार्रवाई के लिए पुलिस को चुनौती दी कि वह अपनी व्यवस्था कर लें। चाहे एक धारा लगे, दो या तीन।
लाल बाबा ने क्या कहा था
लाल बाबा ने कहा था कि वह डरने वाले नहीं हैं। हिंदुओं के लिए तमाम यात्राएं निकाली हैं। लाल चौक पर झंडा फहराया है। इन विवादित बोल ने आयोजकों के साथ भाजपाइयों को भी असहज कर दिया था। मामले की गंभीरता देखते हुए मां नंदा हिंदू सम्मेलन समिति संयोजक मनोज सनवाल ने पुलिस को तहरीर सौंपी। कोतवाल योगेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि तहरीर के आधार पर कोतवाली में लाल बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
‘लाल बाबा के पद से लगा कि वेद, उपनिषदों की बात करेंगे’
सम्मेलन के संयोजक मनोज सनवाल ने तहरीर में लिखा है कि अन्य की तरह चित्रगुप्त पीठ के महामंडलेश्वर लाल बाबा को भी आमंत्रित किया गया था। आयोजन समिति को उनके पद से लगा कि वह वेद, उपनिषदों की बात करेंगे और जनता को धार्मिक ज्ञान देंगे। लेकिन उनकी ओर से अन्य समाज के लिए अशोभनीय टिप्पणी की गई। इससे कार्यक्रम की गरिमा को ठेस पहुंची। कहा कि लाल बाबा की व्यक्तिगत राय से आयोजन समिति का कोई लेना-देना नहीं है।
लाल बाबा को तलाशती रही पुलिस
सूत्रों के मुताबिक, लाल बाबा के विवादित बयान और पुलिस को दी चुनौती के बाद हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने लाल बाबा की तलाश शुरू कर दी लेकिन वह नहीं मिले। लाल बाबा के विवादित बोल पर अल अंजुमन सेवा समिति में आक्रोश है। समिति ने सोमवार को एसएसपी को ज्ञापन भेजा है और लाल बाबा पर कार्रवाई की मांग की है। समिति अध्यक्ष हाजी नूर खान ने घटना को सांस्कृतिक नगरी का सौहार्द बिगाड़ने वाली बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है।
