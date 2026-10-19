166 साल से मनाया जा रहा दशहरा महोत्सव, इस साल रावण के परिवार 5 नए राक्षसों की एंट्री
अल्मोड़ा के ऐतिहासिक दशहरा महोत्सव में इस बार 23 पुतले रावण परिवार में शामिल किए गए हैं जबकि पिछले साल केवल 18 पुतले थे। इस साल नए राक्षसों की एंट्री हुई है।
कमल पंत, अल्मोड़ा
सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा के ऐतिहासिक दशहरा महोत्सव में इस बार दशानन का कुनबा और विशाल होगा। कुनबे में पाताल लोक के राजा अहिरावण समेत पांच नए राक्षसों की एंट्री इस बार की गई है जबकि त्रिसरा और देवांतक को बाहर कर दिया गया है। सभी पुतलों का दहन जूलॉजी मैदान में आतिशबाजी के साथ किया जाएगा।
दशहरा समिति के मुताबिक इस बार 23 पुतले रावण परिवार में शामिल किए गए हैं जबकि पिछले साल केवल 18 पुतले थे। चार साल बाद इस बार अहिरावण को रावण के कुनबे में जगह मिली है। धूमकेतू, विक्रासुर, नरकासुर और कराल जैसे राक्षसों को इस बार के दहन में शामिल किया गया है। समिति ने बताया कि अल्मोड़ा का दशहरा महोत्सव देश में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां सिर्फ रावण नहीं उसके पूरे परिवार के पुतलों का दहन होता है। इस साल भी पुतला समितियां पुतलों की नक्काशी में लगी हैं।
166 साल से चली आ रही परंपरा
लोगों ने बताया कि अल्मोड़ा में दशहरा 1860 से मनाया जा रहा है। 166 सालों से यहां दशानन के पुतला दहन की परंपरा चली आ रही है। 1975 तक केवल रावण के पुतले का दहन होता था। 1976 में मेघनाद के पुतले को शामिल किया गया।
इन का होगा दहन
रावण, कुम्भकर्ण, मेघनाद, अतिकाय, अक्षय कुमार, अहिरावण, खर, दूषण, मारीच, ताड़का, नरांतक, धूम्राक्ष, शुंभासुर, मकरासुर, कालकेतु, कालकासुर, विक्रासुर, कराल, धूमकेतु, वीरत और नरकासुर, त्रिसरा व देवांतक के पुतले बन रहे हैं। सबसे पहले ताड़का, अंत में दशानन का दहन होगा।
दशहरा पर पुतले बनाने की अलग-अलग समितियां होती हैं। इनके आधार पर संख्या घटती-बढ़ती है। कई बार समितियां पुतला निर्माण नहीं करते हैं, तब रावण परिवार कम हो जाता है। इस बार समितियों में काफी उत्साह है। यही कारण है कि पुतलों की संख्या 18 से 23 हो गई है।
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