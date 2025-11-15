Hindustan Hindi News
आज हड़ताल पर रहेंगे पूरे उत्तराखंड के वकील, नहीं करेंगे कोई काम; क्या है वजह

आज हड़ताल पर रहेंगे पूरे उत्तराखंड के वकील, नहीं करेंगे कोई काम; क्या है वजह

संक्षेप: देहरादून में पिछले पांच दिनों से आंदोलित वकीलों से मिलने सरकार का कोई प्रतिनिधि अब तक नहीं पहुंचा है। इससे आक्रोशित वकील शनिवार को भी दून कोर्ट के बाहर जाम लगाने के साथ पूरे प्रदेश में हड़ताल पर रहेंगे।

Sat, 15 Nov 2025 09:28 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
देहरादून में पिछले पांच दिनों से आंदोलित वकीलों से मिलने सरकार का कोई प्रतिनिधि अब तक नहीं पहुंचा है। इससे आक्रोशित वकील शनिवार को भी दून कोर्ट के बाहर जाम लगाने के साथ ही पूरे प्रदेश में हड़ताल पर रहेंगे। वकीलों ने शुक्रवार को भी नए और पुराने कोर्ट परिसर के बीच हरिद्वार रोड जाम की। इस वजह से प्रिंस चौक, सहारनपुर रोड, हरिद्वार रोड, सुभाष रोड समेत कई इलाकों में ट्रैफिक पटरी से उतर गया। बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल और सचिव राजबीर सिंह बिष्ट ने कहा कि नए कोर्ट परिसर में चैंबर नहीं बनने से वकील परेशान हैं।

इस बीच, पुराने कोर्ट परिसर में रैन बसेरे का शिलान्यास कर दिया गया। चैंबर का मानचित्र देने से पहले एमडीडीए ने डेवलपमेंट चार्ज चार करोड़ रुपये से अधिक बताया है। इसके बाद निर्माण के लिए करोड़ों रुपये चाहिए। वकीलों ने इस मामले में सरकार से मदद मांगी। लेकिन, अब तक कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि, सरकार का कोई प्रतिनिधि उनकी समस्या सुनने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा है। इससे नाराज वकीलों ने शनिवार को प्रदेशव्यापी हड़ताल के साथ साढ़े दस बजे से शाम तक जाम लगाने की चेतावनी दे दी है। उललेखनीय है कि दून में वकील मांगों को लेकर पिछले कुछ दिनों से हरिद्वार रोड को तय समय पर चक्का जाम करते आ रहे हैं। शुक्रवार को अधिवक्ता राजीव शर्मा बंटू, गगनदीप सिंह थापर, सिद्धार्थ पोखरियाल, अनिल पंडित, भानू प्रताप सिसोदिया और शगुन चौधरी प्रमुख रूप से शामिल रहे।

विधायक बुटोला समर्थन देने पहुंचे

बार एसोसिएशन के सदस्य और बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला शुक्रवार को वकीलों के आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने वकीलों के मुद्दे का समर्थन करते हुए इसे जायज बताया। सरकार से शीघ्र से शीघ्र उचित कदम उठाने का अनुरोध भी किया। दूसरी ओर, दून वैली उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज मैसोन भी वकीलों को समर्थन देने पहुंचे।

जाम खोलकर एंबुलेंस को दिया गया रास्ता

दून में शुक्रवार को जाम के दौरान हरिद्वार रोड पर एक एंबुलेंस पहुंची। बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने वकीलों को रास्ता देकर एंबुलेंस को रास्ता देने के लिए कहा। वकील सड़क से उठे तो एंबुलेंस को पास कराया गया। इसके बाद फिर जाम लगा दिया गया।

Uttarakhand News

