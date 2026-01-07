नेपाल में धार्मिक हिंसा के बाद भारतीय सीमा पर अलर्ट, एसएसबी-पुलिस ने संभाली कमान
नेपाल के सीमावर्ती इलाकों महेन्द्रनगर, बैतड़ी, दार्चूला और जूलाघाट में फिलहाल शांति बनी हुई है और किसी तरह के प्रदर्शन या हिंसा की कोई सूचना नहीं है। लेकिन एहतियातन भारतीय सीमा पर एसएसबी और पुलिस ने कमान संभाल ली है और चौकसी बढ़ा दी है।
नेपाल में हुई धार्मिक हिंसा के बाद पिथौरागढ़ और चंपावत जनपद से सटी भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। सीमा पर एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। हालांकि नेपाल के सीमावर्ती इलाकों महेन्द्रनगर, बैतड़ी, दार्चूला और जूलाघाट में फिलहाल शांति बनी हुई है और किसी तरह के प्रदर्शन या हिंसा की कोई सूचना नहीं है।
टनकपुर से सटी सीमा पर स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बनी हुई है। नेपाल की ब्रह्मदेव मंडी में बाजार खुले रहे और बाबा सिद्धनाथ के दर्शनों के लिए आए श्रद्धालु और भारतीय पर्यटक बिना किसी रोक-टोक के दिनभर आवाजाही करते रहे। प्रभारी कोतवाल अपर उप निरीक्षक पूरन सिंह तोमर ने बताया कि टनकपुर सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और चौकसी बरकरार है।
हिंसा का असर भारतीय सीमा पर नहीं दिखा
उत्तराखंड के झूलाघाट क्षेत्र में भी नेपाल सीमा पर धार्मिक हिंसा का फिलहाल कोई असर नहीं दिखा। मंगलवार को भारतीय क्षेत्र झूलाघाट से लगे नेपाल के जूलाघाट में शांति रही और दिनभर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। दार्चुला क्षेत्र में भी स्थिति सामान्य रही। हालांकि नेपाल के बैतड़ी और दार्चुला क्षेत्रों को बढ़ती हिंसा को देखते हुए अलर्ट पर रखा गया है।
सीमा से करीब 500 किमी दूर हुई थी हिंसा
नेपाल के वीरगंज में मंगलवार को पथराव की घटना हुई, लेकिन यह क्षेत्र भारतीय सीमा से करीब 500 किमी दूर स्थित है। भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों ने कहा कि फिलहाल भारत की सीमा पर कोई अप्रिय स्थिति नहीं है और नियंत्रण बनाए रखा गया है।
नेपाल में हिंसा के बाद कर्फ्यू हटाया गया
गौरतलब है कि कुछ शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर एक धार्मिक समुदाय के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक बातें कही थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार, वीडियो वायरल होने के बाद दूसरे समुदाय के शरारती तत्वों ने एक धर्मस्थल में तोड़फोड़ की। एक समुदाय के लोगों ने धर्मस्थल में तोड़फोड़ के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया तो हालात बिगड़ गये। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिये आंसू गैस का इस्तेमाल किया। दोनों पक्षों में समझौते के बाद कर्फ्यू हटा दिया गया है।
