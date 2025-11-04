नशे की आदत, बिना बताए घर से निकली; उत्तराखंड में नवविवाहिता की अब प्लास्टिक बैग में लाश

संक्षेप: उत्तराखंड के खटीमा में प्लास्टिक बैग में मिली नवविवाहिता की लाश की गुत्थी पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। महिला के बारे में जानकारी मिली है कि वह शादी से पहले नशे की आदी थी और बिना बताए घर से निकल जाती थी।

उधमसिंह नगर जिले के खटीमा में विवाहिता की हत्या के खुलासे के लिए सीओ भूपेंद्र सिंह धौनी ने पांच टीमें गठित कर दी हैं। एक टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जबकि दूसरी टीम मृतका के मोबाइल फोन की जांच कर रही है। अन्य टीमें पूछताछ और साक्ष्य जुटाने में लगी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसओजी को भी जांच में लगाया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस ने सोमवार को मृतका के पिता, मां और बहन से पूछताछ की। वहीं, युवती के पति आनंद तोमर को भी पूछताछ के लिए खटीमा बुलाया गया है। सीओ धौनी ने बताया कि हत्या के कारणों की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। शनिवार रात ग्राम खेतलखंडा खाम के पास रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों में प्लास्टिक के कट्टे से तेज दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कट्टा खोला तो उसमें एक महिला का शव मिला था।

शव की पहचान खटीमा पकड़िया निवासी 25 वर्षीय सुनीता पत्नी आनंद तोमर के रूप में हुई थी। सुनीता की शादी आठ माह पहले बरेली निवासी आनंद तोमर से हुई थी। कुछ समय से वह मायके में रह रही थी। महिला चार दिन पहले घर से निकली थी, लेकिन मायके वालों ने गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई थी। परिजनों ने बताया कि वह पहले भी कई बार घर से चली जाती थी और कई दिन बाद लौटती थी।

कट्टे में बंधी मिली महिला की लाश का मामला लगातार उलझता जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने से मामला और संदिग्ध बन गया है। पुलिस के अनुसार, मृतका सुनीता शादी से पहले नशे की आदी थी और अक्सर कई दिनों तक घर से लापता हो जाती थी।

नशे की आदत, बिना बताए घर से निकल जाती थी पकड़िया खटीमा निवासी 25 वर्षीय सुनीता 28 अक्तूबर को अचानक घर से लापता हो गई थी। शनिवार रात उसका शव रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में प्लास्टिक के कट्टे में बंधा मिला था। आठ महीने पहले ही उसकी शादी बरेली निवासी आनंद तोमर से हुई थी। पुलिस के मुताबिक, वैवाहिक विवाद के चलते सुनीता पिछले तीन महीने से अपने मायके पकड़िया में रह रही थी। बताया गया कि नशे की लत के कारण सुनीता अक्सर घर से बिना बताए निकल जाती थी। इसी वजह से उसके परिजनों ने इस बार गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई।

इससे पहले 27 अक्टूबर को भी उसे नशे की हालत में एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया था। पुलिस को उसके पास से एक लाइटर और बीड़ी का पैकेट मिला था। सुनीता के पास से दो मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं, जिन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक फोन टूटा हुआ है और दूसरा पानी से गीला मिला। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि टूटा हुआ फोन किसका है और सुनीता के पास कैसे आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या सुनीता की मौत नशे के सेवन से हुई या फिर उसकी हत्या की गई। शव तीन से चार दिन पुराना बताया जा रहा है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि संभवतः उसकी मौत उसी दिन हुई, जब वह घर से लापता हुई थी। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद बिसरा जांच को सुरक्षित कर लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और टूटे फोन को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है।

घटना के समय पति की लोकेशन बरेली में पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतका के पति की लोकेशन घटना से पहले और बाद तक बरेली की ही रही। एसएसआई ललित सिंह रावल ने बताया कि आनंद को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।