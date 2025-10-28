Hindustan Hindi News
शराब, मारपीट और दुर्व्यवहार… पत्नियों के उत्पीड़न पर पति को अदालत ने दी सजा

शराब, मारपीट और दुर्व्यवहार… पत्नियों के उत्पीड़न पर पति को अदालत ने दी सजा

Tue, 28 Oct 2025 AM देहरादून
पत्नी के उत्पीड़न के दो अलग-अलग मामलों में पतियों पर कानून ने सख्ती की। प्रथम अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) देहरादून की अदालत ने दोनों पतियों आदेश दिया कि वे अपनी-अपनी पत्नियों को दस-दस हजार रुपये महीना खर्च देंगे। इसके अलावा एकमुश्त प्रतिकर भी देना होना। न्यायिक मजिस्ट्रेट ईशांक राजपूत ने शुक्रवार दो मामलों में आंशिक आदेश दिए।

एक मामले में सविता ने अपने पति बबलू पर शराब पीकर झगड़ा करने और सास पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। बच्चों की फीस व घर खर्च न देने का आरोप लगाया था। न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही के बाद पाया कि वे घरेलू हिंसा करने के दोषी हैं। न्यायालय ने पति को एक माह के भीतर एकमुश्त ₹50,000 रुपये प्रतिकर के रूप में अदा करने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त सविता और उनके तीन बच्चों के लिए ₹10,000 रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण राशि देनी होगी। साथ ही वैकल्पिक आवासीय सुविधा न देने की स्थिति में उसे आवास सुविधा मद में ₹5,000 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त अदा करने का भी आदेश दिया गया है।

दूसरे मामले में अल्का कुकरेती ने अपने पति अतुल कुकरेती, सास राज कुमारी कुकरेती और ससुर ओम प्रकाश कुकरेती पर शारीरिक और मानसिक क्रूरता के आरोप लगाए थे। इस मामले में भी एकपक्षीय कार्यवाही के बाद न्यायालय ने विपक्षीगण को घरेलू हिंसा का दोषी पाया। निजी स्कूल में शिक्षिका होने के बावजूद न्यायालय ने महिला को बेटी के भरण-पोषण का हकदार नहीं माना। पति अतुल कुकरेती को उनकी पुत्री के लिए प्रार्थना पत्र की तारीख से प्रतिमाह ₹10,000 रुपये भरण-पोषण के रूप में देने का आदेश दिया है।

इसके अलावा न्यायालय ने पति को एक माह के भीतर एकमुश्त दो लाख रुपये का प्रतिकर अदा करने का भी आदेश दिया। साझी गृहस्थी में रहने देने या वैकल्पिक आवास सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया गया। इसके विफल होने पर ₹5,000 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त देने होंगे।

