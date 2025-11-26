अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अपने बड़े-बूढ़ों से संस्कार नहीं मिल सके, क्यों भड़के उत्तराखंड CM

संक्षेप: उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर बुरी तरह भड़के। उन्होंने कहा कि अक्सर लोगों को अपने बड़े-बूढ़ों से संस्कार मिलते हैं, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं हुआ।

सपा सुप्रीमो व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा पलटवार किया। मंगलवार को रेसकोर्स में पत्रकार वार्ता में धामी ने न सिर्फ अखिलेश बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथ लिया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा-अखिलेश द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर की गई टिप्पणी बताती है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री का मानसिक स्तर किस स्तर तक आ चुका है। अखिलेश ही नहीं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत कई ऐसे नेता हैं, जिन्हें उनके परिजनों ने भारतीयता के मूल संस्कार ही नहीं सिखाए। भारतीय संस्कारों में तो अपनी से कम आयु के व्यक्ति का भी सम्मान करना सिखाया जाता है। उनके प्रति दुराग्रह नहीं रखा जाता। जबकि उक्त लोग अपने से बड़ों पर भी अमर्यादित टिप्पणी करते दिखते हैं। इनके माता-पिता, परिवार के बड़े-बूढों को इन्हें अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे पर, ऐसा नहीं हुआ।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों से जिस प्रकार के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, उस से हताश-निराश होकर विपक्षी दलों के तमाम नेता लोकमर्यादा को छोड़कर अभद्रता कर रहे हैं। मालूम हो कि अखिलेश यादव ने कहा था कि वर्ष 2047 तक प्रधानमंत्री भी धरती पर नहीं रहेंगे, फिर विकसित भारत की बात बेमानी है।

बिल लाओ-इनाम पाओ योजना के विजेता पुरस्कृत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सीएम आवास में ‘बिल लाओ-इनाम पाओ’ योजना के विजेताओं को पुरस्कृत किया। धामी ने विजेताओं को बधाई देते हुए सभी से अपील की कि खरीददारी पर बिल मांगकर लेनदेन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं।