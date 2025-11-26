Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Akhilesh Yadav and Rahul Gandhi Lacked Good Sanskars Uttarakhand CM pushkar sindh Dhami angry
अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अपने बड़े-बूढ़ों से संस्कार नहीं मिल सके, क्यों भड़के उत्तराखंड CM

अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अपने बड़े-बूढ़ों से संस्कार नहीं मिल सके, क्यों भड़के उत्तराखंड CM

संक्षेप:

उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर बुरी तरह भड़के। उन्होंने कहा कि अक्सर लोगों को अपने बड़े-बूढ़ों से संस्कार मिलते हैं, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं हुआ।

Wed, 26 Nov 2025 07:59 AMGaurav Kala देहरादून
share Share
Follow Us on

सपा सुप्रीमो व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा पलटवार किया। मंगलवार को रेसकोर्स में पत्रकार वार्ता में धामी ने न सिर्फ अखिलेश बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथ लिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा-अखिलेश द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर की गई टिप्पणी बताती है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री का मानसिक स्तर किस स्तर तक आ चुका है। अखिलेश ही नहीं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत कई ऐसे नेता हैं, जिन्हें उनके परिजनों ने भारतीयता के मूल संस्कार ही नहीं सिखाए। भारतीय संस्कारों में तो अपनी से कम आयु के व्यक्ति का भी सम्मान करना सिखाया जाता है। उनके प्रति दुराग्रह नहीं रखा जाता। जबकि उक्त लोग अपने से बड़ों पर भी अमर्यादित टिप्पणी करते दिखते हैं। इनके माता-पिता, परिवार के बड़े-बूढों को इन्हें अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे पर, ऐसा नहीं हुआ।

ये भी पढ़ें:CM धामी का UPNL कर्मियों को गिफ्ट, समान काम के लिए मिलेगा समान वेतन, शर्तें लागू

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों से जिस प्रकार के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, उस से हताश-निराश होकर विपक्षी दलों के तमाम नेता लोकमर्यादा को छोड़कर अभद्रता कर रहे हैं। मालूम हो कि अखिलेश यादव ने कहा था कि वर्ष 2047 तक प्रधानमंत्री भी धरती पर नहीं रहेंगे, फिर विकसित भारत की बात बेमानी है।

बिल लाओ-इनाम पाओ योजना के विजेता पुरस्कृत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सीएम आवास में ‘बिल लाओ-इनाम पाओ’ योजना के विजेताओं को पुरस्कृत किया। धामी ने विजेताओं को बधाई देते हुए सभी से अपील की कि खरीददारी पर बिल मांगकर लेनदेन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने बताया कि योजना के तहत 90 हजार लोगों ने 270 करोड़ रुपये मूल्य के 6.5 लाख बिलों के साथ प्रतिभाग किया। आयुक्त कर सोनिका ने बताया कि कुल 1888 लोगों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही 17 माह तक 1500 प्रति महीने के मासिक पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस मौके पर विधायक सरिता कपूर, अपर आयुक्त अनिल सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Pushkar Singh Dhami Akhilesh Yadav अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।