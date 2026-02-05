Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Ajit Panwar Ashes Immersed by NCP Leaders in Ganga at Haridwar No Family Member Present
दिवंगत अजीत पंवार की अस्थियां हरिद्वार गंगा में विसर्जित, NCP नेता धीरज शर्मा ने पूरी की धार्मिक रस्में

दिवंगत अजीत पंवार की अस्थियां हरिद्वार गंगा में विसर्जित, NCP नेता धीरज शर्मा ने पूरी की धार्मिक रस्में

संक्षेप:

हरिद्वार वीआईपी घाट पर महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम दिवंगत अजीत पवार की अस्थियां विसर्जित की गईं। इस दौरान सभी धार्मिक रस्में एनसीपी यूथ विंग के अध्यक्ष धीरज शर्मा ने पूरी की।

Feb 05, 2026 12:30 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र के दिवंगत पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पंवार का अस्थि कलश गुरुवार को हरिद्वार पहुंचा। यहां वीआईपी घाट पर विधि-विधान के साथ अस्थि विसर्जन किया गया। अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम सादगी के साथ संपन्न हुआ। बताया गया कि इस दौरान घाट पर पवार के परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा था। एनसीपी की यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा ने सभी धार्मिक रस्में पूरी कीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अस्थि कलश को लेकर धीरज शर्मा सहित कई कार्यकर्ता हरिद्वार पहुंचे थे। घाट पर पूजा-अर्चना और अस्थि संस्कार की सभी धार्मिक रस्में पूरी की गईं। अस्थि विसर्जन के दौरान अजीत पंवार के परिवार का कोई भी सदस्य हरिद्वार नहीं पहुंचा। इस अवसर पर केवल एनसीपी के कार्यकर्ता अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में शामिल रहे।

ये भी पढ़ें:चाचा से होने लगी थी अजीत पवार की सुलह, इसी समय हो गया प्लेन क्रैश; जांच की मांग
ये भी पढ़ें:मैं अब थक चुका हूं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए; मौत से 5 दिन पहले बोले थे अजीत पवार

वीआईपी घाट पर तीर्थ पुरोहित सुमित, अभिषेक और सचिन ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अस्थि संस्कार और विसर्जन की प्रक्रिया संपन्न कराई।

नासिक में भी विसर्जित की गईं थी अस्थियां

बता दें कि दिवंगत अजीत पवार की अस्थियां बीते 2 फरवरी को नासिक में गोदावरी नदी में भी विसर्जित की गईं थी। धार्मिक रस्में परिवार की तरफ से पूरी की गईं। अस्थि विसर्जन से पहले कालिदास कला मंदिर में सर्वदलीय शोकसभा आयोजित की गई थी, जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी।

28 जनवरी को प्लेन क्रैश में निधन

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के बारामती जिले में 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की दुखद मृत्यु की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। शुरुआत में इस मामले की जांच पुणे ग्रामीण पुलिस कर रही थी। पुणे ग्रामीण पुलिस ने इस दुर्घटना के संबंध में 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' की धारा 194 के तहत आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया था। सरकार ने पुणे ग्रामीण पुलिस को अब तक जुटाए गए मामले के विवरण और सुबूत राज्य सीआईडी को सौंपने का निर्देश दिया है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Ajit Pawar ajit pawar plane crash Haridwar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।