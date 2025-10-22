Hindustan Hindi News
पलूशन में दिल्ली को टक्कर दे रहा देहरादून, AQI 460 के पार; अन्य शहरों के क्या हाल

संक्षेप: दिवाली की रात देहरादून में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 460 तक पहुंच गया। विशेषज्ञ इसके लिए आतिशबाजी को जिम्मेदार बता रहे हैं। यह आंकड़ा उत्तराखंड बनने के बाद किसी भी शहर में सबसे अधिक पलूशन है।

Wed, 22 Oct 2025 07:19 AMGaurav Kala ओम प्रकाश सती, देहरादून, हिन्दुस्तान
वायु प्रदूषण में जहां राजधानी दिल्ली में एक्यूआई लेवल 500 पार कर गया। वहीं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी दीवाली पर प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 20 अक्टूबर की रात करीब 12:30 बजे दून विवि इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 460 तक पहुंच गया। विशेषज्ञ इसके लिए आतिशबाजी को जिम्मेदार बता रहे हैं। उत्तराखंड बनने के बाद से प्रदेश के किसी भी इलाके में अब तक का यह सबसे ज्यादा एक्यूआई है।

दिवाली पर आतिशबाजी और हवा की गति धीमी पड़ने से मंगलवार को दिल्ली में हवा खासी प्रदूषित रही। यहां का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 351 दर्ज किया गया। उत्तराखंड में कहीं भी और कभी भी, दीवाली की रात भी एक्यूआई का आंकड़ा 350 से ऊपर नहीं गया था। लेकिन इस बार दीपावली की रात करीब आठ बजे प्रदेशभर में आतिशबाजी शुरू हो गई थी। इस कारण रात दस बजे से एक्यूआई का ग्राफ चढ़ने लगा था।

दून में एक्यूआई नापने के लिए घंटाघर व नेहरू कॉलोनी में लगे थर्ड पार्टी रियल टाइम मॉनीटरिंग सिस्टम इसकी पुष्टि करते नजर आए। दून विवि क्षेत्र में रात करीब साढ़े बारह बजे एक्यूआई 460 के पार पहुंच गया। हालांकि, यह स्थिति कुछ ही देर तक रही। देर रात करीब दो बजे बाद एक्यूआई 200 से नीचे आने लगा था। दून विवि का पर्यावरण विभाग भी वर्ष 2022 से प्रदूषण के स्तर की निगरानी कर रहा है।

अन्य शहरों का क्या हाल

दून विवि के पर्यावरण विभाग के एचओडी डॉ.विजय श्रीधर का कहना है कि आतिशबाजी के धुएं की वजह से एक्यूआई इस स्तर तक बढ़ा। पीसीबी के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के अनुसार, इस बार पर्यावरण संरक्षण के जागरूकता अभियान और प्रदूषण रोकने के उपाय किए थे। इस कारण ज्यादातर शहरों में दीवाली की रात प्रदूषण कम रहा। टिहरी में दीवाली की रात एक्यूआई 66 रहा, यह आंकड़ा पिछले साल की दीवाली की रात 93 था। नैनीताल में एक्यूआई 111 रहा। जबकि, पिछले साल यह 119 था।

राहत : राजधानी में औसत एक्यूआई घटा

एक्यूआई की चिंताजनक स्थिति के बीच पीसीबी के लिए राहत की यह बात रही कि इस बार दून में प्रदूषण का औसत स्तर गतवर्ष के मुकाबले कम रहा। पीसीबी के अनुसार, इस बार दीवाली पर दून में औसत एक्यूआई 204 रहा। पिछले साल दीवाली यानी 31 अक्टूबर पर यह 288 था। इस दीवाली पर नेहरू कॉलोनी में 230, घंटाघर में 254 और दून विवि में औसत एक्यूआई 128 रहा। उधर, ऋषिकेश और हल्द्वानी में इस साल दीवाली की रात प्रदूषण में इजाफा हुआ। ऋषिकेश में एक्यूआई 135 दर्ज किया गया। उधर, हल्द्वानी में इस बार औसत एक्यूआई 198 दर्ज किया गया, जो पिछले साल 192 था।

