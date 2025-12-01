Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Air Force veteran gunned down before his son in haridwar attacker shoots him point blank
बेटे के सामने रिटायर्ड एयरफोर्स सैनिक को गोली से उड़ाया, सिर पर तमंचा सटाकर फायर

बेटे के सामने रिटायर्ड एयरफोर्स सैनिक को गोली से उड़ाया, सिर पर तमंचा सटाकर फायर

संक्षेप:

हरिद्वार में सनसनीखेज वारदात हुई है। एयरफोर्स से रिटायर्ड सैनिक अपने बेटे के साथ शादी में जा रहे थे। कार में अज्ञात ने लिफ्ट ली। कुछ दूर आगे जाकर अज्ञात शख्स ने कार के अंदर जवान के सिर पर तमंचा सटाकर गोली मार दी।

Mon, 1 Dec 2025 06:15 AMGaurav Kala हरिद्वार
share Share
Follow Us on

हरिद्वार के थाना बहादराबाद क्षेत्र में बीती रात एयरफोर्स से रिटायर एक सैनिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कार में हुई इस वारदात के वक्त मृतक का बेटा भी साथ था जो ड्राइव कर रहा था। बेटे के अनुसार, रास्ते में एक अज्ञात युवक ने लिफ्ट मांगी तो उसे कार में बिठा लिया। कुछ आगे जाने पर उक्त युवक ने पिता को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। पूर्व सैनिक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस सूत्रों की माने तो वह हत्या के खुलासे के करीब पहुंच चुकी है। कार में सवार मृतक के बेटे से भी पुलिस पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जमालपुर स्थित जेवीजी कॉलोनी निवासी 62 वर्षीय भगवान सिंह एयरफोर्स से रिटायर थे। शनिवार रात करीब नौ बजे वह अपने 22 वर्षीय बेटे यशपाल के साथ कार से रोशनाबाद में एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस के अनुसार, यशपाल ने बताया कि ज्वालापुर के जटवाड़ा पुल के पास अज्ञात युवक ने उनसे लिफ्ट मांगी तो उसे बिठा लिया। कुछ दूर चलने के बाद उक्त युवक ने भगवान सिंह के सिर के पीछे तमंचा सटाकर गोली मार दी। एकाएक हुए हमले और पिता की हालत देख वो घबरा गया और उसने कार के इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के जाफराबाद में बुटीक मालकिन की हत्या, पति निकला कातिल
ये भी पढ़ें:यूपी में हॉरर किलिंग! भाई ने रस्सी से बहन का गला घोंट की हत्या, फिर शव कुचला

गाड़ी रुकते ही हमलावर फरार हो गया। बेटे ने घटना की सूचना अपने परिजनों और पुलिस को दी। पुलिस-परिजन मौके पर पहुंचे व घायल भगवान को अस्पताल ले गए। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। भगवान सिंह को दून के एक अस्पताल में ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया, यशपाल से मिली जानकारी के बाद आरोपी की धरपकड़ को अभियान चलाया पर सफलता नहीं मिली। पुलिस को मौके से एक कारतूस मिला था। बहादराबाद थाना प्रभारी अंकुर शर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। मामले में मृतक के भाई होशियार सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में हर एंगल से जांच जारी है। मौके के आस पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

बेटे पर शक गहराया

यशपाल पेशे से ड्राइवर है ऐसे में अंजान व्यक्ति को कार में लिफ्ट देने की बात पुलिस को हजम नहीं हो रही है। जिस क्षेत्र में लिफ्ट दी और जहां से आरोपी भागा उन क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। यशपाल ही एकमात्र गवाह है जो अपने पिता के हत्यारे की शिनाख्त कर सकता है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस कांड में किसी अपने के होने की संभावना भी जताई जा रही है। भगवान सिंह अपने बेटे के साथ शादी में जा रहा था। तो आरोपी को इसकी जानकारी कैसे हुई और उसने लिफ्ट लेकर हत्या को अंजाम दे दिया।

यशपाल की माने तो उसे कुछ नहीं कहा न धमकाया। कार रुकी और आरोपी फरार हो गया। पुलिस को हत्या की इस गुत्थी को सुलझाने में अधिक समय नहीं लगेगा। बहादराबाद थाना प्रभारी अंकुर शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया था। फिलहाल यशपाल की मोबाइल कॉल डिटेल और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है और हर पहलू से जांच की जा रही हे।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Crime News Haridwar News Murder News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।