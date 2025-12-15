Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Ahead of SIR in Uttarakhand Election Commission Launches Unique Voter Outreach Drive Clear Info and Complete Detail
मायके में नाम, ससुराल में वोट? SIR पर हर शंका का चुनाव आयोग ने निकाला हल; अनोखी पहल

मायके में नाम, ससुराल में वोट? SIR पर हर शंका का चुनाव आयोग ने निकाला हल; अनोखी पहल

संक्षेप:

उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर लोगों में भारी कंफ्यूजन है। प्रदेशभर में प्री-एसआईआर भी शुरू हो चुका है। लोगों की हर शंका का समाधान के लिए सरकार और आयोग ने अनोखी पहल शुरू की है।

Dec 15, 2025 08:55 am ISTGaurav Kala देहरादून
share

उत्तराखंड में जल्द एसआईआर शुरू किया जाएगा, इससे पहले प्री एसआईआर चल रहा है। एसआईआर को लेकर लोगों में किसी तरह की कोई शंका न हो। इसलिए राज्य सरकार ने अनोखी पहल शुरू की है। प्री-एसआईआर शुरू करने के साथ राज्य सरकार ने मतदाताओं की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। प्रदेश में प्री-एसआईआर के दौरान कोई भी शंका होने पर वोटर हेल्पलाइन नंबर-1950 पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शादीशुदा महिलाओं की मायके मे वोटिंग लिस्ट

उत्तराखंड में प्री-एसआईआर के दौरान 70 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बूथ लेवल अफसरों (बीएलओ) ने घर-घर पहुंचकर मतदाताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है। इस दौरान सामने आ रहा है कि ऐसे लोग, जो वर्ष 2003 में दूसरे विधानसभा क्षेत्र में निवास करते थे, उनकी मैपिंग में दिक्कत हो रही है। साथ ही शादीशुदा महिलाओं को मायके की वोटर लिस्ट से खुद की मैपिंग करवानी पड़ रही है। ऐसे में काफी वोटर दुविधा का शिकार हो रहे हैं।

read moreये भी पढ़ें:
धर्म के नाम पर किसी का नाम काटा…इस राज्य में SIR पर कांग्रेस की भाजपा को चेतावनी

हर शंका का समाधान

मतदाताओं को परेशानी से बचाने और उनकी शंकाओं के समाधान के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ.बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को हेल्प डेस्क बनाने और हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए थे। जिलों में हेल्पलाइन नंबर-1950 सक्रिय कर दिया गया है। इस पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति, एसआईआर व वोटर लिस्ट को लेकर जानकारी ले सकता है।

एसआईआर प्रक्रिया के दौरान क्या होगा

एसआईआर देश के एक वैध मतदाता के रूप में पाक्षता का पता लगाने के लिए आयोजित की जा रही है। इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) मतदाताओं के घर जाकर उनकी डिटेल्स को सत्यापित करेंगे और गणना फॉर्म बांटेंगे। नए पात्र मतदाताओं (जैसे 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले) के नाम सूची में जोड़े जाएंगे। मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के विवरण (जैसे पता, फोटो, अन्य जानकारी) करो सुधारा जाएगा।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।