Agniveer Jobs: अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका! उत्तराखंड में 15 जनवरी से सेना की भर्ती, पूरी डिटेल

संक्षेप: Agniveer Jobs: उत्तराखंड में गढ़वाल के युवाओं के लिए अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका है। कोटद्वार में 15 जनवरी से सेना की भर्ती शुरू हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने अहम डिटेल जारी की है।

Agniveer Jobs: उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल के युवाओं के लिए सेना में शामिल होने का सुनहरा अवसर है। अग्निवीर भर्ती रैली अगले साल 15 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। यह भर्ती लैंसडौन भर्ती कार्यालय (एआरओ) के अधीन आयोजित होगी। इसके लिए जीबीएस कैंप, कोटद्वार को भर्ती स्थल के रूप में तय किया गया है।

रक्षा विभाग देहरादून के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पहले ही प्राप्त किए जा चुके हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर अपने लॉगिन अकाउंट से Join Indian Army (JIA) वेबसाइट पर जाकर अपडेट देखते रहें। एडमिट कार्ड जारी होते ही उम्मीदवारों को उन्हें डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया है।

ये डॉक्यूमेंट जरूरी भर्ती रैली के दौरान प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र, आधार कार्ड की तीन फोटोकॉपी और सभी मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे। साथ ही उम्मीदवारों को समय पर रैली स्थल पर रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है। भर्ती के दौरान किसी भी समस्या के समाधान के लिए एआरओ लैंसडौन से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 7456874057 जारी किया गया है।