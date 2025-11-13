Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Agniveer jobs army recruitment starts from 15 January in kotdwar uttarakhand important details
Agniveer Jobs: अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका! उत्तराखंड में 15 जनवरी से सेना की भर्ती, पूरी डिटेल

Agniveer Jobs: अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका! उत्तराखंड में 15 जनवरी से सेना की भर्ती, पूरी डिटेल

संक्षेप: Agniveer Jobs: उत्तराखंड में गढ़वाल के युवाओं के लिए अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका है। कोटद्वार में 15 जनवरी से सेना की भर्ती शुरू हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने अहम डिटेल जारी की है।

Thu, 13 Nov 2025 09:49 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

Agniveer Jobs: उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल के युवाओं के लिए सेना में शामिल होने का सुनहरा अवसर है। अग्निवीर भर्ती रैली अगले साल 15 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। यह भर्ती लैंसडौन भर्ती कार्यालय (एआरओ) के अधीन आयोजित होगी। इसके लिए जीबीएस कैंप, कोटद्वार को भर्ती स्थल के रूप में तय किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रक्षा विभाग देहरादून के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पहले ही प्राप्त किए जा चुके हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर अपने लॉगिन अकाउंट से Join Indian Army (JIA) वेबसाइट पर जाकर अपडेट देखते रहें। एडमिट कार्ड जारी होते ही उम्मीदवारों को उन्हें डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया है।

ये भी पढ़ें:पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में आयु सीमा में मिलेगी छूट, नोटिफिकेशन जारी
ये भी पढ़ें:आर्मी अग्निवीर भर्ती में 866 दौड़े, 349 सफल, बाकियों का फूला दम

ये डॉक्यूमेंट जरूरी

भर्ती रैली के दौरान प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र, आधार कार्ड की तीन फोटोकॉपी और सभी मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे। साथ ही उम्मीदवारों को समय पर रैली स्थल पर रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है। भर्ती के दौरान किसी भी समस्या के समाधान के लिए एआरओ लैंसडौन से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 7456874057 जारी किया गया है।

सेना भर्ती कार्यालय ने युवाओं से अपील की है कि वे फर्जीवाड़े और दलालों से सावधान रहें। सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और पूरी तरह ऑनलाइन हैं। युवाओं को फिटनेस और शारीरिक तैयारी पर ध्यान देने के साथ-साथ सभी जरूरी दस्तावेज समय से तैयार रखने की सलाह दी गई है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Govt Jobs Indian Army Army Agniveer अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।