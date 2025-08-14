Agniveer gets age relaxation equal to service period In Uttarakhand उत्तराखंड में अग्निवीरों को बड़ा तोहफा, सेवा अवधि के बराबर आयु सीमा में मिलेगी छूट, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Agniveer gets age relaxation equal to service period In Uttarakhand

उत्तराखंड में अग्निवीरों को बड़ा तोहफा, सेवा अवधि के बराबर आयु सीमा में मिलेगी छूट

उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण के साथ-साथ आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। उन्हें सेना में की गई सेवा अवधि के बराबर छूट मिलेगी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनThu, 14 Aug 2025 08:52 AM
share Share
Follow Us on
उत्तराखंड में अग्निवीरों को बड़ा तोहफा, सेवा अवधि के बराबर आयु सीमा में मिलेगी छूट

पूर्व अग्निवीरों को न केवल सरकारी विभागों में समूह ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा, बल्कि उन्हें भर्ती में सेना में की गई सेवा अवधि के बराबर आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। अगले साल से होने वाली भर्तियों में इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सैनिक कल्याण विभाग के अनुसार अगले साल वर्ष 2026 में 850 अग्निवीरों के चार साल की सेवा पूरी कर वापस लौटने की उम्मीद है।

10% आरक्षण देने का फैसला

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल सरकारी सेवाओं में आरक्षण के साथ ही शिक्षा, स्वरोजगार, सरकारी योजनाओं में भी वरीयता देने का वादा किया था। आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' ने 21 जुलाई के संस्करण में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय पर प्रमुखता से रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी।

इन विभागों में आरक्षण

गृह विभाग: पुलिस आरक्षी: नागरिक पुलिस और पीएसी, उपनिरीक्षक:नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर: पीएसी, फायरमैन अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल

वन : वन आरक्षी, वन दारोगा

आबकारी: आबकारी सिपाही

परिवहन: प्रवर्तन सिपाही

सचिवालय प्रशासन:सचिवालय रक्षक

Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।