Agniveer Free Training: उत्तराखंड में अग्निवीर अभ्यर्थियों को फ्री ट्रेनिंग, बस करना होगा यह काम
संक्षेप: Uttarakhand Agniveer: उत्तराखंड में अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए फ्री ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है। इसके लिए आवेदकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
Uttarakhand Agniveer: उत्तराखंड में अग्निवीर अभ्यर्थियों को फ्री ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में अभ्यर्थियों को भर्ती संबंधित शारिरिक दक्षता और अनुशासन पर विशेष ध्यान देते हुए ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को फिट उत्तराखंड एप के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार के तत्वाधान में यह पहल अभी चंपावत जिले में शुरू की गई है।
प्रशिक्षण स्पोर्ट्स स्टेडियम, टनकपुर में विभाग के प्रशिक्षकों द्वारा सुबह और शाम के सत्रों में कराया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक स्टेडियम पहुंचकर ऑफलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा, फिट उत्तराखंड एप डाउनलोड कर ऑनलाइन भी पंजीकरण किया जा सकता है।
शारीरिक फिटनेस के साथ-साथ अनुशासन बनाए रखने को इस प्रशिक्षण में खास अहमियत दी जा रही है। विभाग के मुताबिक, ये प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को अग्निवीर भर्ती में सफलता दिलाने के लिए जरूरी तैयारियां कराएगा।
जिला क्रीड़ाधिकारी चंदन सिंह बिष्ट ने युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी फिजिकल फिटनेस मजबूत कर देश सेवा हेतु तैयार रहें। यह योजना युवाओं के लिए नि:शुल्क उपलब्ध है और लोकहित में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।