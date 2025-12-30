Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़After stabbing Angel chakma in Dehradun accused bought alcohol and partied some did not head home for days
एंजेल चकमा को चाकू घोंपने के बाद जश्न! हत्यारों ने शराब खरीदी, घर भी नहीं लौटे

एंजेल चकमा को चाकू घोंपने के बाद जश्न! हत्यारों ने शराब खरीदी, घर भी नहीं लौटे

संक्षेप:

Angel chakma Killing: पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि एंजेल चकमा को चाकू घोंपने के बाद हत्यारों ने जश्न मनाया। शराब खरीदी और पार्टी की। कुछ कई दिनों तक घर भी नहीं लौटे।

Dec 30, 2025 08:28 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

Angel chakma Killing: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के युवक एंजेल चकमा की चाकू मारकर हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भागे नहीं, बल्कि शराब खरीदी और चाय की दुकान पर जश्न मनाया। इनमें से कुछ आरोपी कई दिनों तक अपने घर नहीं लौटे। उधर, मामले में पुलिस का यह भी दावा है कि यह नस्लीय हमला नहीं था, बल्कि दो गुटों में आपसी विवाद था, जिसने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस की कहानी के अनुसार, आरोपियों में नेपाली, मणिपुरी और बोक्सा जनजाति के युवक शामिल थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस के अनुसार, 9 दिसंबर को सेलाकुई बाजार में छह युवकों का एक समूह शराब की दुकान के पास खड़ा था। इसी दौरान उनकी मुलाकात त्रिपुरा के युवक एंजेल चकमा और उसके भाई माइकल चकमा से हुई। किसी बात को लेकर हुई मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई।

ये भी पढ़ें:चीनी कहकर गोदने वाली बात झूठी! एंजेल की हत्या पर उत्तराखंड पुलिस का क्या दावा
ये भी पढ़ें:चीनी कहकर एंजेल चकमा को गोदने वाला नेपाली निकला, त्रिपुरा से उत्तराखंड तक बवाल
ये भी पढ़ें:एंजेल के हत्यारे पर 25 हजार के इनाम से भड़के टिपरा मोथा चीफ, कहा- 10 लाख देंगे

ठेली से उठाया चाकू, एंजेल पर हमला

जांच में सामने आया है कि आरोपियों में शामिल यज्ञराज अवस्थी ने पास की फल-ठेली से चाकू उठाकर एंजेल चकमा पर वार कर दिया। हमले में एंजेल गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसका भाई माइकल भी बुरी तरह जख्मी हुआ।

angel chakma murder case

हमले के बाद शराब और पार्टी

पुलिस का कहना है कि हमले के बाद आरोपी सीधे शराब की दुकान पर लौटे, शराब खरीदी और अविनाश नेगी की चाय की दुकान पर जाकर पार्टी की। इस दौरान गंभीर रूप से घायल एंजेल को उसका भाई अस्पताल पहुंचाने के लिए संघर्ष करता रहा। एंजल चकमा को सिर और रीढ़ की गंभीर चोटें आई थीं। कई दिनों तक अस्पताल में इलाज चलने के बाद 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धाराएं जोड़ दीं।

नस्लीय टिप्पणी के आरोप, पुलिस ने किया इनकार

मृतक के भाई माइकल ने आरोप लगाया कि हमले से पहले आरोपियों ने नस्लीय गालियां दीं। माइकल ने कहा कि उन्हें चीनी, चिंकी और अन्य नस्लीय गालियां दी गई। हालांकि, देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि प्रथम दृष्टया नस्लीय हिंसा के ठोस सबूत नहीं मिले हैं और यह मामला अचानक हुई कहासुनी का परिणाम प्रतीत होता है।

घर नहीं लौटे आरोपी, परिजन अनजान

पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद कुछ आरोपी कई दिनों तक घर नहीं लौटे, जिससे उनके परिजनों को भी घटना की जानकारी नहीं थी। पुलिस दबिश के बाद ही परिजनों को पूरे मामले का पता चला। घटना को लेकर उत्तराखंड समेत पूर्वोत्तर राज्यों में आक्रोश है। छात्र संगठनों ने इसे हेट क्राइम बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है।

गिरफ्तारी, नाबालिग सुधार गृह भेजे गए

पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि 15 और 17 साल के दो नाबालिगों को सुधार गृह भेजा गया है। मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी फरार है, जिसे दबोचने पुलिस नेपाल पहुंच चुकी है।उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस और एसटीएफ की टीमें दबिश दे रही हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Murder Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।