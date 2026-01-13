सांप-मधुमक्खी के बाद सियार और नीलगाय के हमले पर भी मुआवजा, मिलेंगे 10 लाख तक

Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़After Snakes and Bees Nilgai and Jackal Attacks to Get Compensation Up to 10 Lakh in Uttarakhand
संक्षेप:

उत्तराखंड में बढ़ते वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए घायल होने या मृत्यु पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि में कुछ और जंगली जानवरों को भी शामिल किया जा रहा है। सियार और नीलगाय को भी शामिल किया जाएगा। 

Jan 13, 2026 01:24 pm ISTGaurav Kala विनोद मुसान, देहरादून
उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से मानव-वन्यजीव संघर्ष लगातार चिंता पैदा कर रहा है। भालु, गुलदार और बाघ के हमले में कई लोगों की जान जा रही है। इस बीच सरकार वन्यजीवों के हमले में घायल होने या मृत्यु पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि में कुछ और जंगली जानवरों को भी शामिल करने जा रही है। इनमें जैकाल प्रजाति के सियार या गीदड़ के साथ नीलगाय को भी शामिल किया जाएगा। इस संबंध में विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। जिसे शीघ्र ही मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।

उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमाविली-2024 के नियम सात के उपनियम (1) में अभी तक बाघ, गुलदार, हिम तेंदुआ, जंगली हाथी, लकड़बग्घा, जंगली सूअर, मगरमच्छ, सांप, मधुमक्खी, ततैया, लंगूर एवं बंदर जैसे वन्य जीव शामिल हैं। इनमें हमले में मृत्यु होने, घायल होने या विकलांग होने पर आश्रितों या प्रभावित व्यक्ति को अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन अब सियार-गीदड़ और नीलगाय को भी शामिल किया जाएगा। बीतें दिनों प्रस्ताव को उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 22वीं बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है।

15 हजार से 10 लाख तक का मुआवजा

मानव वन्यजीव संघर्ष में घायल होने पर विभिन्न श्रेणियों में 15 हजार से लेकर तीन लाख तक का मुआवजा, जबकि मृत्यु होने की स्थिति में 10 लाख तक का मुआवजा दिया जाता है।

उपचार के लिए 10 लाख अतिरिक्त

वन्यजीवों के हमले में गंभीर घायल होने पर उपचार के लिए अभी तक घायल व्यक्ति को आयुष्मान सीमा तक पांच लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा दी जाती रही है। अब सरकार इसमें 10 लाख रुपये और बढ़ाने जा रही है, वन विभाग की ओर से इसका भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

भालू से नुकसान पहुंचने पर भी मिलेगा मुआवजा

उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमाविली-2024 के नियम सात के उपनियम (3) में भी संशोधन की तैयारी है। इसके तहत अब उत्तराखंड पाए जाने वाले तीन प्रजाति के भालू (एशियाई काला भालू, सुस्त भालू और हिमालयी भूरा भालू) के भी फसलों को नुकसान पहुंचाने पर प्रभावितों को अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। अभी तक इस श्रेणी में हाथी, सूअर, नील गाय, काकड़, सांभर, चीतल, लंगूर और बंदर जैसे वन्यजीव शामिल हैं।

प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु ने कहा कि कुछ मामलों में सियार-गीदड़ के साथ नीलगाय के हमले भी सामने आए हैं। इन वन्यजीवों के हमलों को भी अनुग्रह राशि में शामिल किए जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

