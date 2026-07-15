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राममंदिर और बदरीनाथ के बाद एक और मंदिर में चोरी! नोट छिपाने वाला खुद सामने आया

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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राममंदिर और बदरीनाथ के बाद उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध मंदिर में भी दान चोरी का आरोप लगा है। वीडियो में दिख रहा शख्स नोट छिपाते दिख रहा है। इस मामले की सच्चाई उसी शख्स ने बताई है।

राममंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद विश्वप्रसिद्ध बैकुंठधाम बदरीनाथ धाम में भी सोना-चांदी और नोट चोरी की घटना सामने आई। इन दोनों मामलों में राज्य सरकार और पुलिस की तरफ से ऐक्शन लिया जा रहा है। कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब एक नया प्रकरण सामने आया है। हरिद्वार के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मनसा देवी मंदिर में भी दान चोरी का आरोप लगा है। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है?

उत्तराखंड में मंदिरों के दान और उसकी पारदर्शिता को लेकर चल रही बहस के बीच हरिद्वार स्थित सिद्धपीठ मनसा देवी मंदिर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मंदिर परिसर के भीतर बैठा एक व्यक्ति अपनी कुर्ते की जेब में कुछ रखते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर दान व्यवस्था को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

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तीन वर्ष पुराना है वीडियो

बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो करीब तीन वर्ष पुराना है। वीडियो में दिख रहे दृश्य को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं, हालांकि वीडियो की सत्यता और पूरी घटना की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। हाल ही में बदरीनाथ धाम के दानपात्र से कथित हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद मंदिरों में दान प्रबंधन को लेकर लोगों की संवेदनशीलता बढ़ी है। ऐसे में इस वीडियो ने भी दान व्यवस्था की पारदर्शिता को लेकर सवालों को फिर हवा दे दी है।

मनसा देवी में चढ़ावे को लेकर नए नियम

इसी बीच हाल में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं मनसा देवी मंदिर के प्रमुख महंत रवींद्र पुरी ने मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है। नए कुर्तों में जेब नहीं रखी गई है। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि यह व्यवस्था दान प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

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मंदिर के मुख्य महंत ने वीडियो पर क्या कहा

श्रीमहंत रविंद्र पुरी ने वीडियो को लगभग तीन वर्ष पुराना बताते हुए कहा कि इसे सुनियोजित तरीके से दोबारा वायरल किया जा रहा है। उनका कहना है कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति मंदिर का कर्मचारी है और कुछ लोग संगठन की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से पुराने वीडियो को वर्तमान घटनाक्रम से जोड़कर प्रसारित कर रहे हैं।

वीडियो में दिखने वाले ने खुद बता दी सच्चाई

वहीं, वीडियो में दिखाई दे रहे महेश दुबे ने भी स्वीकार किया कि वीडियो उन्हीं का है और यह करीब तीन वर्ष पुराना है। उन्होंने कहा कि वह किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं कर रहे थे। उनके अनुसार, सामने बैठे एक श्रद्धालु ने उन्हें 50 रुपये दिए थे, जिन्हें वह अपनी जेब में रख रहे थे। उनका दावा है कि वीडियो का केवल एक हिस्सा वायरल कर उसे गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। महेश दुबे ने बताया कि वर्ष 2006-07 में उन्होंने मनसा देवी मंदिर में सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्य शुरू किया था। बाद में उन्हें विभिन्न जिम्मेदारियां मिलीं और वर्तमान में वह मंदिर में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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