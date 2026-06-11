PM मोदी के बाद उत्तराखंड में भी टूटेंगे 3 रिकॉर्ड, भाजपा सरकार कीर्तिमान रचने से 20 दिन दूर
हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी सर्वाधिक निर्वाचित कार्यकाल वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। अब उत्तराखंड में भाजपा सरकार भी तीन बड़े रिकॉर्ड टूटने के कगार पर हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वाधिक निर्वाचित कार्यकाल वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार तीन बड़े कीर्तिमान रचने जा रही है। जुलाई महीने के पहले सप्ताह मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का सर्वाधिक समय वाला कार्यकाल पूरा होने वाला है।
जुलाई के पहले हफ्ते में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सर्वाधिक कार्यकाल का नया रिकार्ड बनाने जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इसी राह पर हैं। यदि कोई बड़ा बदलाव न हुआ तो भट्ट भी नवंबर में भाजपा के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले नेता बन जाएंगे।
राज्यपाल ले.ज. गुरमीत सिंह (सेनि)
लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के आठवें राज्यपाल बने थे। उनसे पहले सर्वाधिक समय तक उत्तराखंड का राज्यपाल रहने का रिकार्ड राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल का है। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला के बाद उन्हें दूसरे राज्यपाल के रूप में उत्तराखंड भेजा गया था। आठ जनवरी 2003 को नियुक्त अग्रवाल पूरे 57 माह 21 दिन तक राज्यपाल रहे। वर्तमान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सिंह 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड आए थे। उनका इस साल सात जुलाई 2026 को कार्यकाल 57 माह 22 दिन का हो जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार जुलाई 2021 को 10 वें मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की कमान संभाली थी। इसके बाद उनके नेतृत्व में ही वर्ष 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए और उन्होंने 23 मार्च 2022 के पुन: मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली। दोनों कार्यकाल को मिलाकर धामी के तीन जुलाई को पूरे पांच साल पूरे जाएंगे। उनका वर्तमान निर्वाचित सरकार में कार्यकाल आठ महीने और है। राज्य में केवल वर्ष 2002-07 की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का कार्यकाल ही पांच साल रहा है। उनके बाद के आठ मुख्यमंत्रियों कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए।
भट्ट भी बनाएंगे सबसे लंबे कार्यकाल का कीर्तिमान
महेंद्र भट्ट भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल का रिकार्ड बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य गठन के बाद बने वे दसवें प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे पहले अजय भट्ट ही दिसबंर 2015 से जनवरी 2020 तक सर्वाधिक 50 माह तक अध्यक्ष रहे। महेंद्र भट्ट दूसरे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो 46 महीने से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुके है।
रिपोर्ट- चंद्रशेखर बुड़ाकोटी
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