पीएम मोदी की अपील पर धामी के क्या-क्या ऐलान, सनातन पर उदयनिधि के बिगड़े बोल पर क्या कहा
पीएम मोदी की वर्क प्रॉम अपील पर सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि वे जल्द उत्तराखंड में इन्हें धरातल पर उतारेंगे। सनातन पर उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल को धामी ने आड़े हाथों लिया।
पीएम नरेंद्र मोदी ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण आई वैश्विक संकट को लेकर देश की जनता से वर्क फ्रॉम होम और पेट्रोल-डीजल की कम खपत करने की अपील कर चुके हैं। इसे लेकर कई राज्य सरकारें ऐक्शन मोड में आ गई हैं। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि वे इस पर काम कर रहे हैं। फोकस वर्चुअल मीटिंग और पेट्रोल-डीजल की कम खपत पर रहेगा।
एक टीवी चैनल से बातचीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष को भी कड़ी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि यह संकट पीएम मोदी के कारण थोड़े आया है... विपक्ष को भी यह बात समझनी होगी कि इस वक्त देश को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने विरोध कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि वे हताशा और निराशा में इतना बढ़ चुके हैं... भूल चुके हैं कि वे अब देश के विरोध पर उतारू हो गए हैं।
हार का सैकड़ा पार कर लिया
सीएम धामी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जहां भी चुनाव हो रहे हैं, वहां हार रहे हैं। उनकी हार का सैकड़ा हो चुका है। विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर धामी ने कहा कि अपनी खीक मिटाने के लिए राहुल गांधी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। ये व्यवस्था आज की नहीं है, आजादी के बाद से है। इसलिए इनकी हताशा इसी बात से पता चलती है।
उदयनिधि स्टालिन के बयान पर धामी
बीते दिनों उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर एक बार फिर आपत्तिजनक बयान दिया। तमिलनाडु में नेता प्रतिपक्ष स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने का समय आ गया है। यह पहली बार नहीं है, जब उन्होंने ऐसा बयान दिया। उनके बयान पर धामी ने कहा कि स्टालिन के बयान से पता लगता है कि उनके अंदर कितनी निराशा और हताशा है। तमिलनाडु की जनता उन्हें सबक सिखा चुकी है।
धामी ने आगे कहा कि सनातन धर्म सभी धर्मों का सम्मान करने वाला धर्म है। उन्होंने विपक्ष के इस बयान पर हमलावर अंदाज में कहा कि विपक्ष किसी खास धर्म के लोगों को खुश करने के चक्कर में इस तरह का बयान देता है और उनके साथी उनका विरोध नहीं करते, क्योंकि कहीं किसी विशेष धर्म के लोग नाराज न हो जाएं। यह उनकी तुष्टिकरण की राजनीति है।
पीएम मोदी की अपील पर धामी
धामी ने कहा कि पीएम मोदी की देशव्यापी अपील को जल्द उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। हम वर्चुअल मीटिंग करेंगे। अधिकारियों और पार्टी की मीटिंग को वर्क फ्रॉम होम से करेंगे। ऊर्जा में कोई पेंडेंसी है, उसे एक दो माह में समाप्त करेंगे। खनन के सेक्टर जो भी कार्य होना है, उसे जल्द विस्तारित करेंगे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।