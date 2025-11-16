पेपर लीक कांड के बाद UKSSSC की पहली परीक्षा आज, पानी की बोतल और टॉयलेट जाने पर भी रोक

संक्षेप: UKSSSC Exam Today: पेपर लीक कांड के बाद यूकेएसएसएससी का आज पहला एग्जाम है। अभ्यर्थियों को केवल एडमिट कार्ड, काला पेन और पहचान पत्र लेकर आने की अनुमति होगी। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए भी सख्ती की गई है।

UKSSSC Exam Today: पेपर लीक के प्रकरण के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की सहकारी निरीक्षक एवं सहायक विकास अधिकारी परीक्षा आज बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच होगी। इस परीक्षा को विवादमुक्त रखने के लिए चयन आयोग ने कई सख्त नियम लागू किए हैं। 13,080 अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक सत्यापन से गुजरना होगा। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि परीक्षा शुरू होने के पहले एक घंटे और इसकी समाप्ति से आधा घंटे पहले परीक्षार्थियों को शौचालय जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पहली बार एलआईयू, पुलिसकर्मी, होमगार्ड और एचएचएमडी टीम परीक्षा कक्षों में तैनात रहेंगी। वहीं, तहसीलदार से नीचे पदधारक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं बनेंगे।

देहरादून और नैनीताल के 26 केंद्रों में होगी परीक्षा देहरादून और नैनीताल के 26 केंद्रों में यह परीक्षा सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक चलेगी। अभ्यर्थियों की एंट्री सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी। सभी कर्मचारी-अधिकारी आठ बजे तक अपने-अपने केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही, प्रवेश द्वार पर ही बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। अभ्यर्थियों को केवल एडमिट कार्ड, काला पेन और पहचान पत्र लेकर आने की अनुमति होगी।

जैमर-सीसीटीवी का प्रमाण भी देना होगा एडीएम नोडल अफसर होंगे। हर केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त रहेंगे। बायोमेट्रिक प्रक्रिया कराने वाले कर्मचारियों का भी सत्यापन होगा। जैमर और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा। भीड़ वाले केंद्रों पर बैरिकेडिंग होगी। तलाशी के लिए दो टीमें तैनात रहेंगी।

पुलिस को भेजा पत्र किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को परीक्षा कक्ष में मोबाइल ले जाना वर्जित रहेगा। इधर, चयन आयोग के सचिव डॉ. शिवकुमार बरनवाल ने एडीजी-अपराध एवं कानून व्यवस्था को पत्र भेजकर सभी व्यवस्थाओं का खाका तैयार किया है।

दून में निकली 104 डॉक्टरों की भर्ती दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 104 स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती निकाली गई है। यहां संविदा पर तैनाती के लिए प्राचार्य डॉ. गीता जैन की ओर से यह विज्ञप्ति जारी की गई। इसके तहत 19 नवंबर को इंटरव्यू होंगे। नए डॉक्टरों की भर्ती से मरीजों के इलाज समेत मेडिकल छात्रों की पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूरी होंगी। विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रोफेसर के 13, एसोसिएट प्रोफेसर के 29 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 54 पदों पर इंटरव्यू रखे गए हैं। सुपर स्पेशलिटी में प्रोफेसर के दो, एसोसिएट प्रोफेसर के दो और असिस्टेंट प्रोफेसर के चार पदों पर भर्ती होगी।

इमरजेंसी में भर्ती के विकल्प दिए इमरजेंसी मेडिसिन में इन दिनों डॉक्टरों की कमी है और अक्सर अव्यवस्थाएं हावी होती रही हैं। लिहाजा, यहां एमडी-इमरजेंसी मेडिसिन के अलावा एमडी-पीडिया, एमडी-एनेस्थीसिया, एमडी-रेस्पिरेटरी, एमएस-ऑर्थो और एमएस-सर्जरी वाले भी आवेदन कर सकेंगे।

परीक्षा कक्ष में पीने का पानी नहीं मिल सकेगा परीक्षा कक्ष में दो कक्ष निरीक्षकों और अभ्यर्थियों के अलावा कोई प्रवेश नहीं करेगा। सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने पहचान पत्र लगाएंगे। परीक्षार्थियों को कक्ष में पानी उपलब्ध नहीं होगा। हर केंद्र पर एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट, एक पर्यवेक्षक, एक एसआई, एक एलआईयू कर्मी, दो पुलिसकर्मी, होमगार्ड और एचएचएमडी तैनात रहेंगे। परीक्षा केंद्र की निगरानी के लिए चौकीदार की तैनाती होगी।