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मसूरी के बाद चकराता के जंगल धधके, दहशत में आबादी; 250 से ज्यादा फायर अलर्ट

Gaurav Kala देहरादून/पौड़ी
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Mussoorie-Chakrata Forest Fire: बढ़ते तापमान के साथ उत्तराखंड के जंगलों में आगजनी की घटनाएं जारी हैं। मसूरी के बाद चकराता के जंगलों में आग धधकी है। एक दिन में 250 से अधिक फायर अलर्ट जारी हुए।

मसूरी के बाद चकराता के जंगल धधके, दहशत में आबादी; 250 से ज्यादा फायर अलर्ट

Mussoorie-Chakrata Forest Fire: उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ जंगलों में आग का खतरा भी भयावह होता जा रहा है। मसूरी के कैमल बैक क्षेत्र में भीषण आग लगने के बाद अब चकराता के बरोरी जंगल भी धधक उठे, जिससे आसपास की आबादी में दहशत फैल गई। हालात इतने गंभीर रहे कि रविवार को पूरे प्रदेश में जंगलों में आग के 250 से ज्यादा अलर्ट जारी किए गए। वन विभाग, फायर सर्विस और स्थानीय प्रशासन देर रात तक आग बुझाने में जुटे रहे।

मसूरी के जंगलों में आग

रविवार शाम कैमल बैक क्षेत्र में निरंकारी भवन के नीचे चीड़ के जंगल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने करीब आधा हेक्टेयर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और लाखों रुपये की वन संपदा जलकर राख हो गई। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

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घटना ऐसे क्षेत्र में हुई जहां आसपास आबादी मौजूद है। आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं तो स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। क्षेत्र का कुछ हिस्सा कैंट क्षेत्र में आता है, जबकि बाकी निजी वन क्षेत्र बताया जा रहा है। दुर्गम पहाड़ी इलाका होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके तक नहीं पहुंच सकीं।वन कर्मचारियों को पैदल जंगल में उतरकर आग बुझाने के प्रयास करने पड़े। चीड़ के जंगल में सूखी पिरूल होने से आग लगातार फैलती रही, जिससे वन विभाग की मुश्किलें बढ़ गईं।

दहशत में स्थानीय लोग

स्थानीय निवासी हरपाल सिंह ने बताया कि रविवार शाम करीब छह बजे जंगल में आग लगी दिखाई दी। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच सकती थी। डीएफओ अमित कंवर ने बताया कि रात करीब दस बजे तक आग पर काबू पा लिया गया था।

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चकराता के बरोरी जंगल में भड़की आग

चकराता। छावनी परिषद क्षेत्र के जंगल में बरोरी के समीप सड़क से नीचे जंगल में लगी आग पर करीब सात घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग बुझाने के लिए छावनी परिषद कर्मियों को देर रात तक अभियान चलाना पड़ा। उधर साहिया-क्वानू मोटर मार्ग पर स्थित फेडूलानी में रविवार शाम को लगी भीषण आग से दो मंजिला दुकान जल गई।

चिंताजनक: जंगलों में आग के 250 अलर्ट

रविवार को प्रदेश में जंगलों में आग से जुड़े 250 से अधिक अलर्ट जारी किए गए। लगातार बढ़ते तापमान और सूखी वनस्पति के कारण वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। कई जिलों में वन विभाग की टीमें लगातार निगरानी और गश्त में जुटी हैं। अधिकारियों ने लोगों से जंगलों में आग न लगाने और किसी भी घटना की तत्काल सूचना देने की अपील की है।

देहरादून में 24 घंटे के भीतर आग लगने की 21 घटनाएं

देहरादून। देहरादून जिले में 24 घंटे के भीतर आग लगने की 21 घटनाएं सामने आईं। हालात ऐसे रहे कि फायर सर्विस का आपातकालीन नंबर लगभग हर घंटे बजता रहा। देहरादून फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक देहरादून में 12, डोईवाला और विकासनगर में तीन-तीन तथा ऋषिकेश में दो घटनाएं शामिल रहीं।

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विकासनगर के दोऊ गांव के जंगल, सहिया में फेडुकलानी क्षेत्र के जंगल में भी आग लगने की घटना सामने आई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने बताया कि ज्वालापुर नागल दूधली रोड में एक फर्नीचर की दुकान में आग लगी। कुआंवाला के जंगल में भी आग की सूचना पर दमकल विभाग ने आग बुझाई। जौलीग्रांट में एयरपोर्ट के समीप जंगल में आग लगने से पेड़ों को नुकसान हुआ। दमकल विभाग के अनुसार सहस्रधारा रोड पर बिजली के पोल, नेहरू ग्राम में वाहन, आशीर्वाद एन्क्लेव में एक घर के गीजर, पौंधा और आमवाला में जंगल, मालसी के पास पोल आदि में आग की घटनाएं सामने आईं।

जंगल में आग लगाने पर मुकदमा

देहरादून/पौड़ी। वन विभाग ने पौड़ी जिले के बुआखाल और कालेश्वर बीट में जंगल में आग की घटनाओं को लेकर दो मामलों में प्राथमिकी दर्ज की है। इन मामलों में भी प्रारंभिक जांच के दौरान लापरवाही और शरारत की आशंका सामने आई थी। जंगलों की आग को लेकर वन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। वन विभाग के अफसरों के मुताबिक हाल के वनाग्नि मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कराई जा रही है। डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव ने कहा कि जिले में लगातार बढ़ रही वनाग्नि की घटनाएं अत्यंत चिंताजनक हैं। कई मामलों में आग जंगलों से निकलकर नापखेतों और आबादी क्षेत्रों तक पहुंच रही है, जिससे बड़े नुकसान की संभावना बनी रहती है।

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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