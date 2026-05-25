मसूरी के बाद चकराता के जंगल धधके, दहशत में आबादी; 250 से ज्यादा फायर अलर्ट
Mussoorie-Chakrata Forest Fire: बढ़ते तापमान के साथ उत्तराखंड के जंगलों में आगजनी की घटनाएं जारी हैं। मसूरी के बाद चकराता के जंगलों में आग धधकी है। एक दिन में 250 से अधिक फायर अलर्ट जारी हुए।
Mussoorie-Chakrata Forest Fire: उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ जंगलों में आग का खतरा भी भयावह होता जा रहा है। मसूरी के कैमल बैक क्षेत्र में भीषण आग लगने के बाद अब चकराता के बरोरी जंगल भी धधक उठे, जिससे आसपास की आबादी में दहशत फैल गई। हालात इतने गंभीर रहे कि रविवार को पूरे प्रदेश में जंगलों में आग के 250 से ज्यादा अलर्ट जारी किए गए। वन विभाग, फायर सर्विस और स्थानीय प्रशासन देर रात तक आग बुझाने में जुटे रहे।
मसूरी के जंगलों में आग
रविवार शाम कैमल बैक क्षेत्र में निरंकारी भवन के नीचे चीड़ के जंगल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने करीब आधा हेक्टेयर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और लाखों रुपये की वन संपदा जलकर राख हो गई। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
घटना ऐसे क्षेत्र में हुई जहां आसपास आबादी मौजूद है। आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं तो स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। क्षेत्र का कुछ हिस्सा कैंट क्षेत्र में आता है, जबकि बाकी निजी वन क्षेत्र बताया जा रहा है। दुर्गम पहाड़ी इलाका होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके तक नहीं पहुंच सकीं।वन कर्मचारियों को पैदल जंगल में उतरकर आग बुझाने के प्रयास करने पड़े। चीड़ के जंगल में सूखी पिरूल होने से आग लगातार फैलती रही, जिससे वन विभाग की मुश्किलें बढ़ गईं।
दहशत में स्थानीय लोग
स्थानीय निवासी हरपाल सिंह ने बताया कि रविवार शाम करीब छह बजे जंगल में आग लगी दिखाई दी। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच सकती थी। डीएफओ अमित कंवर ने बताया कि रात करीब दस बजे तक आग पर काबू पा लिया गया था।
चकराता के बरोरी जंगल में भड़की आग
चकराता। छावनी परिषद क्षेत्र के जंगल में बरोरी के समीप सड़क से नीचे जंगल में लगी आग पर करीब सात घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग बुझाने के लिए छावनी परिषद कर्मियों को देर रात तक अभियान चलाना पड़ा। उधर साहिया-क्वानू मोटर मार्ग पर स्थित फेडूलानी में रविवार शाम को लगी भीषण आग से दो मंजिला दुकान जल गई।
चिंताजनक: जंगलों में आग के 250 अलर्ट
रविवार को प्रदेश में जंगलों में आग से जुड़े 250 से अधिक अलर्ट जारी किए गए। लगातार बढ़ते तापमान और सूखी वनस्पति के कारण वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। कई जिलों में वन विभाग की टीमें लगातार निगरानी और गश्त में जुटी हैं। अधिकारियों ने लोगों से जंगलों में आग न लगाने और किसी भी घटना की तत्काल सूचना देने की अपील की है।
देहरादून में 24 घंटे के भीतर आग लगने की 21 घटनाएं
देहरादून। देहरादून जिले में 24 घंटे के भीतर आग लगने की 21 घटनाएं सामने आईं। हालात ऐसे रहे कि फायर सर्विस का आपातकालीन नंबर लगभग हर घंटे बजता रहा। देहरादून फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक देहरादून में 12, डोईवाला और विकासनगर में तीन-तीन तथा ऋषिकेश में दो घटनाएं शामिल रहीं।
विकासनगर के दोऊ गांव के जंगल, सहिया में फेडुकलानी क्षेत्र के जंगल में भी आग लगने की घटना सामने आई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने बताया कि ज्वालापुर नागल दूधली रोड में एक फर्नीचर की दुकान में आग लगी। कुआंवाला के जंगल में भी आग की सूचना पर दमकल विभाग ने आग बुझाई। जौलीग्रांट में एयरपोर्ट के समीप जंगल में आग लगने से पेड़ों को नुकसान हुआ। दमकल विभाग के अनुसार सहस्रधारा रोड पर बिजली के पोल, नेहरू ग्राम में वाहन, आशीर्वाद एन्क्लेव में एक घर के गीजर, पौंधा और आमवाला में जंगल, मालसी के पास पोल आदि में आग की घटनाएं सामने आईं।
जंगल में आग लगाने पर मुकदमा
देहरादून/पौड़ी। वन विभाग ने पौड़ी जिले के बुआखाल और कालेश्वर बीट में जंगल में आग की घटनाओं को लेकर दो मामलों में प्राथमिकी दर्ज की है। इन मामलों में भी प्रारंभिक जांच के दौरान लापरवाही और शरारत की आशंका सामने आई थी। जंगलों की आग को लेकर वन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। वन विभाग के अफसरों के मुताबिक हाल के वनाग्नि मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कराई जा रही है। डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव ने कहा कि जिले में लगातार बढ़ रही वनाग्नि की घटनाएं अत्यंत चिंताजनक हैं। कई मामलों में आग जंगलों से निकलकर नापखेतों और आबादी क्षेत्रों तक पहुंच रही है, जिससे बड़े नुकसान की संभावना बनी रहती है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।