मां की मौत के बाद बेटी पर पिता की गंदी नजर, निजी अंगों से छेड़छाड़; सहमी पीड़िता

हरिद्वार के मंगलौर में एक नाबालिग लड़की ने अपने पिता पर उसके साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उसका आरोप है कि मां की मौत के बाद पिता की उस पर गंदी नजर है।

हरिद्वार जिले के मंगलौर क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की ने अपने सौतेले पिता पर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देकर अपने सौतेले पिता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी मां का निधन बीते अप्रैल माह में हो गया था। इसके बाद वह अपने सौतेले पिता के साथ रह रही थीं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जून में उनके सौतेले पिता ने उनके साथ तीन बार छेड़छाड़ की और उनके निजी अंगों को गलत तरीके से छुआ।

पीड़िता का कहना है कि उसने जब इन सब बातों का विरोध किया तो आरोपी पिता ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इससे वह काफी डर गई थी। डर के कारण पीड़िता ने लंबे समय तक इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया।