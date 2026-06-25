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पहले मां ने छोड़ा साथ, अब दर्दनाक हादसे में दादा-दादी और 6 साल के मासूम शिवा की मौत

Gaurav Kala मुकेश कुमार, हरिद्वार
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हरिद्वार में दर्दनाक सड़क हादसे में 6 साल का मासूम शिवा और उसके दादा-दादी की मौत हो गई। शिवा जब दो साल का था, जब उसकी मां साथ छोड़ गई थी।

पहले मां ने छोड़ा साथ, अब दर्दनाक हादसे में दादा-दादी और 6 साल के मासूम शिवा की मौत

हरिद्वार के कोतवाली श्यामपुर क्षेत्र में कांगड़ी फ्लाईओवर पर स्कूटर खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से पीछे से टकरा गया। हादसे में स्कूटर सवार दादा-दादी और उनके छह वर्षीय पोते शिवा की मौत हो गई। एक ही पल में परिवार की खुशियां उजड़ गईं। मासूम शिवा की मां चार साल पहले घर छोड़ गई थी। तब से वह दादा-दादी की उंगली पकड़कर ही रोज स्कूल जाता था।

प्रभारी सीओ कोतवाली श्यामपुर अवनी तिवारी ने बताया कि आर्यनगर उर्फ गाजीवाली निवासी वीर सिंह (52) अपनी पत्नी मंजू देवी (50) और छह वर्षीय पोते शिवा सिंह के साथ मंगलवार देर रात हरकी पैड़ी से प्रसाद बेचकर स्कूटर पर सवार होकर घर लौट रहे थे। कांगड़ी फ्लाईओवर पर उनका स्कूटर सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली के पीछे से जा टकराया।

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अस्पताल ले जाते वक्त तीनों की मौत

टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटर के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और तीनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार इस दुर्घटना से कुछ समय पहले भी इसी ट्रैक्टर-ट्रॉली से एक अन्य दुर्घटना हुई थी। पहली दुर्घटना के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस मौके के लिए रवाना हुई थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही दूसरा हादसा हो गया।

एक पल में उजड़ गई परिवार की खुशियां

चार साल पहले मां के घर छोड़कर चले जाने के बाद दादा-दादी ने ही उसे मां-बाप जैसा स्नेह दिया, उसकी परवरिश की और हर छोटी-बड़ी जरूरत का ख्याल रखा। मंगलवार रात हुए हादसे ने एक ही पल में इस परिवार की खुशियां उजाड़ दीं। परिजनों के मुताबिक शिवा के पिता अरुण की पत्नी आरती करीब चार वर्ष पहले घर छोड़कर चली गई थी।

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मां चार साल पहले छोड़ गई थी घर

कांगड़ी फ्लाईओवर पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने छह वर्षीय मासूम शिवा सिंह और उसके दादा-दादी को भी छीन ली। लेकिन नियति का सबसे बड़ा क्रूर मजाक यह रहा कि जिस दादा-दादी की उंगली पकड़कर वह हर रोज स्कूल जाता था, उसी सफर में तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए थम गई। चार साल पहले मां के घर छोड़कर चले जाने के बाद दादा-दादी ने ही उसे मां-बाप जैसा स्नेह दिया, उसकी परवरिश की और हर छोटी-बड़ी जरूरत का ख्याल रखा। मंगलवार रात हुए हादसे ने एक ही पल में इस परिवार की खुशियां उजाड़ दीं।

परिजनों के मुताबिक शिवा के पिता अरुण की पत्नी आरती करीब चार वर्ष पहले घर छोड़कर चली गई थी। उस समय शिवा की उम्र महज दो साल थी। इसके बाद उसने कभी परिवार की सुध नहीं ली। ऐसे में शिवा का बचपन अपने दादा वीर सिंह और दादी मंजू देवी की गोद में बीता। दोनों ही उसके लिए अभिभावक बन गए थे। परिवार के लोग बताते हैं कि शिवा को दादा-दादी से इतना लगाव था कि वह उनके बिना कहीं जाने को तैयार नहीं होता था। शिवा खड़खड़ी स्थित निर्धन निकेतन स्कूल में पढ़ता था।

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दादा-दादी की उंगली पकड़कर स्कूल जाता था शिवा

रोज सुबह वीर सिंह और मंजू देवी उसे स्कूटी से स्कूल छोड़ने जाते और दोपहर में छुट्टी होने पर वापस घर लेकर आते थे। इन दिनों स्कूल की छुट्टी थी, तो भी पोता साथ में ही हरिद्वार आया करता था। बुधवार को भी रोज की तरह दोनों काम खत्म करने के बाद अपने लाडले पोते को साथ लेकर घर लौट रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा।

खबर सुन परिवार में मची चीख-पुकार

श्यामपुर। दुर्घटना की खबर मिलते ही परिवार और रिश्तेदारों में चीख-पुकार मच गई। परिजनों ने बताया कि हादसे की सूचना आरती तक पहुंचाने के लिए कई बार फोन मिलाया गया, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो सका। मृतक वीर सिंह की बहू कविता ने बताया कि सूचना मिलते ही श्यामपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल मंजू देवी और शिवा को अपनी गाड़ी से अस्पताल लेकर पहुंचे, जबकि वीर सिंह को परिजन दूसरे वाहन से अस्पताल ले गए। लेकिन चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मंगलवार रात हुए इस हादसे ने न सिर्फ तीन जिंदगियां छीन लीं, बल्कि पीछे छूटे परिजनों के सामने गम और भविष्य की अनिश्चितताओं का पहाड़ भी खड़ा कर दिया है। परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

मूलरूप से आगरा का रहने वाला था परिवार

जानकारी के अनुसार मृतकों का परिवार मूलरूप से आगरा जिले के करौंदा गांव का रहने वाला था, जो लंबे समय से आर्यनगर उर्फ गाजीवाली में निवास कर रहा था। करीब दो वर्ष पहले परिवार ने आर्यनगर स्थित सांई कॉलोनी में अपना मकान बनाया था।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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