इस राज्य के 100 से अधिक गांवों में भालू की दहशत, रिसर्च में भारी बारिश वजह

वन विभाग का कहना है कि इस समय उत्तराखंड के 100 से अधिक गांवों में भालुओं का आतंक है। सबसे ज्यादा खतरा रुद्रप्रयाग जनपद में है। रिसर्च में इसकी वजह भारी बारिश बताई जा रही है।

उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में इस साल भारी बारिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन ने सैकड़ों की जान ले ली और अरबों की संपदा को चपत लग गई है। इस बीच एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। वन विभाग के अनुसार गढ़वाल में जंगलों के आसपास सौ से अधिक गांवों में इस बार भालुओं की सक्रियता काफी बढ़ गई है। ऐसा होने के पीछे की वजह ज्यादा चौंकाने वाली है।

गढ़वाल मंडल में गुलदार के बाद अब लगातार बढ़ रहे भालुओं के हमलों से लोग दहशत में हैं। वन विभाग ने पिछले साल के आंकड़ों और ताजा मिल रही सूचनाओं के आधार पर इन गांवों और कई जंगलों (लैंडस्केप) को चिन्हित किया है। अब मानव क्षेत्र में इनके दखल को देखते हुए आसपास के जंगलों में शोध किया जाएगा। शोध के बाद इन इलाकों में भालुओं का बेसलाइन सर्वे और रोकथाम के उपाय किए जाएंगे।

क्या वजह दरअसल इस बार अतिवृष्टि के चलते जंगलों के आसपास वाले इलाकों में भालुओं की सक्रियता बढ़ गई है। इसमें मुख्य रूप से रुद्रप्रयाग डिविजन के नार्थ और साउथ जखोली के आसपास करीब पचास गांव, पौड़ी के पैठाणी व आसपास के करीब 15 गांव,कल्जीखाल के डांग व आसपास के करीब 15 गांव और चमोली के थराली के आसपास के 20 गांव चिन्हित किए गए हैं। यहां पिछले कुछ समय से भालुओं की सक्रियता बढ़ रही है।

25 हमलों में 3 की मौत इस साल अब तक भालुओं के हमलों की 25 घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें तीन लोगों की मौत हुई है। वन संरक्षक गढ़वाल आकाश वर्मा के अनुसार इन इलाकों में वन विभाग जागरूकता अभियान भी चला रहा है।