After Leopard Attacks Bear Threat Spreads Across 100 Villages in Uttarakhand Study Finds Heavy Rain Trigger इस राज्य के 100 से अधिक गांवों में भालू की दहशत, रिसर्च में भारी बारिश वजह, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़After Leopard Attacks Bear Threat Spreads Across 100 Villages in Uttarakhand Study Finds Heavy Rain Trigger

इस राज्य के 100 से अधिक गांवों में भालू की दहशत, रिसर्च में भारी बारिश वजह

वन विभाग का कहना है कि इस समय उत्तराखंड के 100 से अधिक गांवों में भालुओं का आतंक है। सबसे ज्यादा खतरा रुद्रप्रयाग जनपद में है। रिसर्च में इसकी वजह भारी बारिश बताई जा रही है।

Gaurav Kala बद्री नौटियाल, रुद्रप्रयागTue, 16 Sep 2025 07:48 AM
share Share
Follow Us on
इस राज्य के 100 से अधिक गांवों में भालू की दहशत, रिसर्च में भारी बारिश वजह

उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में इस साल भारी बारिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन ने सैकड़ों की जान ले ली और अरबों की संपदा को चपत लग गई है। इस बीच एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। वन विभाग के अनुसार गढ़वाल में जंगलों के आसपास सौ से अधिक गांवों में इस बार भालुओं की सक्रियता काफी बढ़ गई है। ऐसा होने के पीछे की वजह ज्यादा चौंकाने वाली है।

गढ़वाल मंडल में गुलदार के बाद अब लगातार बढ़ रहे भालुओं के हमलों से लोग दहशत में हैं। वन विभाग ने पिछले साल के आंकड़ों और ताजा मिल रही सूचनाओं के आधार पर इन गांवों और कई जंगलों (लैंडस्केप) को चिन्हित किया है। अब मानव क्षेत्र में इनके दखल को देखते हुए आसपास के जंगलों में शोध किया जाएगा। शोध के बाद इन इलाकों में भालुओं का बेसलाइन सर्वे और रोकथाम के उपाय किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:मसूरी में बारिश से रास्ते टूटे, उत्तराखंड में भारी बारिश-बिजली गिरने का अलर्ट

क्या वजह

दरअसल इस बार अतिवृष्टि के चलते जंगलों के आसपास वाले इलाकों में भालुओं की सक्रियता बढ़ गई है। इसमें मुख्य रूप से रुद्रप्रयाग डिविजन के नार्थ और साउथ जखोली के आसपास करीब पचास गांव, पौड़ी के पैठाणी व आसपास के करीब 15 गांव,कल्जीखाल के डांग व आसपास के करीब 15 गांव और चमोली के थराली के आसपास के 20 गांव चिन्हित किए गए हैं। यहां पिछले कुछ समय से भालुओं की सक्रियता बढ़ रही है।

25 हमलों में 3 की मौत

इस साल अब तक भालुओं के हमलों की 25 घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें तीन लोगों की मौत हुई है। वन संरक्षक गढ़वाल आकाश वर्मा के अनुसार इन इलाकों में वन विभाग जागरूकता अभियान भी चला रहा है।

शोध में तलाशे जाएंगे कारण

वन संरक्षक आकाश वर्मा के अनुसार भालुओं की सक्रियता के लिहाज से चार जंगल सबसे संवेदनशील हैं। इनमें पौड़ी के दूधातोली और अदवानी जंगल, रुद्रप्रयाग की जखोली रेंज और चमोली की थराली रेंज शामिल हैं। यहां बुग्याल से लेकर बांज के घने जंगल मौजूद हैं और भालुओं की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे में इन क्षेत्रों में शोध किया जाएगा।

Uttarakhand News heavy rain alert in uttarakhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।