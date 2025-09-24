'आई लव मोहम्मद' के बाद बवाल वाले मोहल्ले में बुलडोजर की दहशत, 100 से ज्यादा अंडरग्राउंड

काशीपुर के अल्ली खां मोहल्ले में निकाले गए 'आई लव मोहम्मद' के नारे और जुलूस के बाद बवाल खत्म नहीं हो रहा है। नगर निगम और पुलिस टीम ने अब तक 200 अतिक्रमण गिरा दिए हैं। इलाके में धारा 163 लागू है।

रविवार रात काशीपुर के अल्ली खां मोहल्ला में हुए बवाल और पुलिस कर्मियों पर हमले के बाद अब प्रशासन और नगर निगम का बुलडोज़र आरोपियों पर गरजने की तैयारी में है। पुलिस की गिरफ्तारी कार्रवाई के साथ-साथ निगम और प्रशासन की टीम आरोपियों के घरों के कागजात खंगाल रही है। अब तक बवाल वाले मोहल्ले में 200 अतिक्रमण गिराए जा चुके हैं और आगे भी ऐक्शन जारी रहेगा।

जुलूस से शुरू हुआ बवाल, 500 अज्ञात पर केस रविवार रात बिना अनुमति काशीपुर के अल्ली खां मोहल्ले में निकाले गए 'आई लव मोहम्मद' के नारे और जुलूस के बाद बवाल खत्म नहीं हो रहा है। घटना के अगले दिन से सरकार के आदेश पर नगर निगम और पुलिस टीम ने बवाल वाले मोहल्ले में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर ऐक्शन शुरू कर दिया है। इलाके में धारा 163 लागू है।

साथ ही पुलिस ने मामले में तीन नामजद और 500 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज खंगालकर पुलिस ने 12 उपद्रवियों की पहचान की, जिनमें से सात गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी सपा नेता नदीम अख्तर जेल भेजा जा चुका है, जबकि पांच आरोपी अब भी फरार हैं।

बुलडोजर एक्शन की दहशत नगर निगम और प्रशासन की टीम आरोपियों के घरों के खसरा-खतौनी और नक्शे चेक कर रही है। जिन घरों के दस्तावेज गड़बड़ पाए जाएंगे, वहां बुलडोज़र चलाया जाएगा। अब तक 200 अतिक्रमण गिराए जा चुके हैं। मंगलवार को ही 60 लोगों ने डर के मारे खुद अपने अतिक्रमण तोड़ दिए।

100 से ज्यादा लोग अंडरग्राउंड बवाल के बाद अल्ली खां, नई बस्ती और जसपुर खुर्द में 100 से ज्यादा लोग घर छोड़कर फरार हो गए हैं। घरों में सिर्फ महिलाएं नजर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ये लोग रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर में छुपे हुए हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

वन विभाग की छापेमारी मोहल्ला अल्ली खां में वन विभाग की टीम ने एसडीओ जसपुर के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की। छापे के दौरान मो. ताहिर निवासी हजरतनगर, अल्ली खां के टाल स्वामी, सारिक निवासी अल्ली खां के टाल से खैर प्रकाष्ठ लट्ठा और सोख्ता लगभग 15 कुंटल बरामद किया गया। वहां पर संदीप गिरी, उप प्रभागीय वनाधिकारी जसपुर, किरन साह उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन सुरक्षा दल, तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर, देवेन्द्र सिंह रजवार वन क्षेत्राधिकारी काशीपुर, अशोक कुमार टम्टा प्रभारी रेंजर, गोविन्द सिंह मेहता एसआई जसपुर, ललित सिंह आदि रहे।