पत्नी से झगड़ा होने पर बेटे को खाई में फेंका, फिर खुद भी कूद गया; उत्तराखंड में दिल दहलाने वाली घटना

Wed, 22 Oct 2025 07:14 PMSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, देहरादून
उत्तराखंड में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। पत्नी से झगड़े के दौरान एक आदमी ने पहले अपने 3 महीने के बेटे को खाई में फेंक दिया। उसके बाद खुद भी खाई में कूद गया। त्योहार वाले दिन वह नशे में घर आया था। इसी बात को लेकर पत्नी से उसका झगड़ा हो गया।

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के दबोली गांव में 30 साल के एक मजदूर ने पत्नी से झगड़े के दौरान अपने तीन महीने के बेटे को 300 मीटर गहरी खाई में फेंक दिया। उसके बाद वह खुद भी खाई में कूद गया। पुलिस ने बताया कि मंगलवार शाम करीब साढ़े चार बजे 112 कंट्रोल रूम को सूचना मिलने के बाद लैंसडाउन थाने की एक टीम मौके पर पहुंची।

मृतक की पत्नी ने बताया कि नेपाल के दैलेख जिले का रहने वाला उसका पति शराब पीकर दोपहर करीब डेढ़ बजे उससे झगड़ा करने लगा था। लैंसडाउन थाने के सब-इंस्पेक्टर प्रवेश शर्मा ने बताया कि वह दिहाड़ी मजदूर था। त्योहार वाले दिन वह नशे में घर आया और झगड़े के दौरान उसने अपनी पत्नी से बच्चे को छीनकर खाई में फेंक दिया और फिर खुद भी कूद गया।

शर्मा ने बताया कि परिवार पहले सतपुली में रहता था। उसके बाद अब वह डबोली गांव में किराए के मकान में रहने लगा था। अधिकारी ने बताया कि बाद में ग्रामीणों ने उस व्यक्ति और बच्चे दोनों को बाहर निकाला। बच्चा मर चुका था, जबकि व्यक्ति की सांसें चल रही थीं। उसे चैलूसैंण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने बताया कि दोनों शवों को कोटद्वार स्थित शवगृह भेज दिया गया। जहां उनका पोस्टमॉर्टम किया गया। अधिकारी ने कहा कि मामले में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। पोस्टमॉर्टम मंगलवार को पूरा हो गया। प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand News

