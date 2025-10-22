पत्नी से झगड़ा होने पर बेटे को खाई में फेंका, फिर खुद भी कूद गया; उत्तराखंड में दिल दहलाने वाली घटना
संक्षेप: उत्तराखंड में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। पत्नी से झगड़े के दौरान एक आदमी ने पहले अपने 3 महीने के बेटे को खाई में फेंक दिया। उसके बाद खुद भी खाई में कूद गया। त्योहार वाले दिन वह नशे में घर आया था। इसी बात को लेकर पत्नी से उसका झगड़ा हो गया।
उत्तराखंड में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। पत्नी से झगड़े के दौरान एक आदमी ने पहले अपने 3 महीने के बेटे को खाई में फेंक दिया। उसके बाद खुद भी खाई में कूद गया। त्योहार वाले दिन वह नशे में घर आया था। इसी बात को लेकर पत्नी से उसका झगड़ा हो गया।
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के दबोली गांव में 30 साल के एक मजदूर ने पत्नी से झगड़े के दौरान अपने तीन महीने के बेटे को 300 मीटर गहरी खाई में फेंक दिया। उसके बाद वह खुद भी खाई में कूद गया। पुलिस ने बताया कि मंगलवार शाम करीब साढ़े चार बजे 112 कंट्रोल रूम को सूचना मिलने के बाद लैंसडाउन थाने की एक टीम मौके पर पहुंची।
मृतक की पत्नी ने बताया कि नेपाल के दैलेख जिले का रहने वाला उसका पति शराब पीकर दोपहर करीब डेढ़ बजे उससे झगड़ा करने लगा था। लैंसडाउन थाने के सब-इंस्पेक्टर प्रवेश शर्मा ने बताया कि वह दिहाड़ी मजदूर था। त्योहार वाले दिन वह नशे में घर आया और झगड़े के दौरान उसने अपनी पत्नी से बच्चे को छीनकर खाई में फेंक दिया और फिर खुद भी कूद गया।
शर्मा ने बताया कि परिवार पहले सतपुली में रहता था। उसके बाद अब वह डबोली गांव में किराए के मकान में रहने लगा था। अधिकारी ने बताया कि बाद में ग्रामीणों ने उस व्यक्ति और बच्चे दोनों को बाहर निकाला। बच्चा मर चुका था, जबकि व्यक्ति की सांसें चल रही थीं। उसे चैलूसैंण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने बताया कि दोनों शवों को कोटद्वार स्थित शवगृह भेज दिया गया। जहां उनका पोस्टमॉर्टम किया गया। अधिकारी ने कहा कि मामले में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। पोस्टमॉर्टम मंगलवार को पूरा हो गया। प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।