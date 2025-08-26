गृह क्लेश में पिता कर चुका सुसाइड, अब चार साल के मासूम पर मां और दादी में बिगड़ी; पहुंच गए थाने

रुड़की में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। गृह क्लेश में पिता के सुसाइड करने के कुछ ही दिन बाद चार साल के मासूम के लिए मां और दादी में इतनी बिगड़ गई कि दोनों थाने पहुंच गए।

उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस के सामने गृह क्लेश का संगीन मामला आया। चार साल के मासूम की कस्टडी के लिए दादी और मां में इतनी बिगड़ गई कि दोनों पुलिस थाने पहुंच गए। दोनों की दलीलें सुनकर पुलिस ने भी माथा पकड़ लिया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मासूम का पिता गृह क्लेश में सुसाइड कर चुका है।

मामला सुल्तानपुर के अकबरपुर ऊद गांव का है। पति की मौत के बाद बेटे की कस्टडी को लेकर सास-बहू के बीच विवाद पुलिस तक जा पहुंचा। चार वर्षीय मासूम को लेकर दोनों पक्ष रविवार देर शाम सुल्तानपुर पुलिस चौकी पहुंच गए और बच्चे को अपने साथ रखने की जिद पर अड़ गए। पुलिस ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका।

पिता कर चुका सुसाइड, अब बेटे पर मां-पत्नी में ठनी सुल्तानपुर चौकी क्षेत्र के गांव अकबरपुर ऊद गांव निवासी अंकित ने कुछ दिन पूर्व गृह क्लेश के चलते जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। अंकित का एक बेटा और एक बेटी है। मौत के बाद उसकी पत्नी शिखा बेटी को लेकर अपने मायके चली गई थी। रविवार को शिखा अपने चार वर्षीय बेटे को लेने ससुराल आई, लेकिन बच्चे की दादी ने उसे शिखा को देने से साफ इनकार कर दिया। दादी का कहना था कि बेटे की मौत के बाद उसका पोता ही घर का एकमात्र चिराग और सहारा है।