दिल्ली बम धमाके के बाद बदरीनाथ धाम में हाईअलर्ट, असम राइफल्म को कमान; बम स्क्वायड भी तैनात

संक्षेप: दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद बदरीनाथ धाम में हाईअलर्ट है। असम राइफल्स को सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। बम स्क्वायड भी मौजूद है। धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद हो रहे हैं। रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं।

Wed, 12 Nov 2025 07:36 AMGaurav Kala देहरादून
दिल्ली में लालकिले के पास हुए हुए बम विस्फोट के बाद उत्तराखंड में भी हाईअलर्ट जारी किया गया है। सरकार के निर्देश पर बदरीनाथ धाम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की दृष्टिगत बदरीनाथ में असम राइफल की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। दरअसल, उत्तराखंड चारोंधाम में सिर्फ बदरीनाथ ही अभी श्रद्धालुओं के लिए खुला है। यहां रोजाना भारी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस ने इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर समेत प्रमुख शहरों में 24 घंटे सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है।

बम निरोधक दस्ते से बदरीनाथ में चेकिंग

एसपी चमोली सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि बदरीनाथ की सुरक्षा को लेकर बम निरोधक दस्ता व डोर फ्रेम मैटल डिटैक्टर की सात लोगों की टीम भी मंगलवार को बदरीनाथ पहुंच गई है। बदरीनाथ में पुलिस दल ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी काफी संख्या में तीर्थ यात्री बदरीनाथ पहुंच रहे हैं।

बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार और बीकेटीसी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समिति और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फुलप्रूफ सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है।

शॉपिंग के लिए दिल्ली गया गदरपुर का हर्षुल भी घायल

दिल्ली में सोमवार को कार में हुए भीषण विस्फोट में ऊधमसिंह नगर जिले के गदरपुर निवासी हर्षुल सेतिया भी घायल हुए हैं। हर्षुल की जनवरी में शादी है, जिसकी शॉपिंग के लिए वह मां अंजू सेतिया, छोटे भाई और मंगेतर के साथ दिल्ली गए थे। धमाके की आवाज से इलाके में अफरातफरी मच गई और आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे चटक गए। इन्हीं कांच के टुकड़ों से हर्षुल के सिर में चोट लगी है।

