दिल्ली बम धमाके के बाद बदरीनाथ धाम में हाईअलर्ट, असम राइफल्म को कमान; बम स्क्वायड भी तैनात

संक्षेप: दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद बदरीनाथ धाम में हाईअलर्ट है। असम राइफल्स को सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। बम स्क्वायड भी मौजूद है। धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद हो रहे हैं। रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं।

दिल्ली में लालकिले के पास हुए हुए बम विस्फोट के बाद उत्तराखंड में भी हाईअलर्ट जारी किया गया है। सरकार के निर्देश पर बदरीनाथ धाम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की दृष्टिगत बदरीनाथ में असम राइफल की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। दरअसल, उत्तराखंड चारोंधाम में सिर्फ बदरीनाथ ही अभी श्रद्धालुओं के लिए खुला है। यहां रोजाना भारी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस ने इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर समेत प्रमुख शहरों में 24 घंटे सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है।

बम निरोधक दस्ते से बदरीनाथ में चेकिंग एसपी चमोली सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि बदरीनाथ की सुरक्षा को लेकर बम निरोधक दस्ता व डोर फ्रेम मैटल डिटैक्टर की सात लोगों की टीम भी मंगलवार को बदरीनाथ पहुंच गई है। बदरीनाथ में पुलिस दल ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी काफी संख्या में तीर्थ यात्री बदरीनाथ पहुंच रहे हैं।

बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार और बीकेटीसी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समिति और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फुलप्रूफ सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है।