आयुष्मान मरीज के हाथ पर अब लगेगा टैग, देहरादून में बड़े फर्जीवाड़े के बाद फैसला
आयुष्मान मरीज की फाइल में आधार कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड की फोटो कॉपी लगेगी, ताकि वार्डों में सत्यापन हो सके। वहीं, नर्सिंग इंचार्जों एवं आयुष्मान मित्रों का एक ग्रुप बनाया जाएगा।
देहरादून में आयुष्मान फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब अस्पताल प्रबंधन ने भविष्य के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उधर, आरोपी ने इलाज के 1.35 लाख रुपये जमा करा दिए हैं और शपथपत्र पर माफीनामा दिया है। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को भेज दी है। अस्पताल प्रबंधन ने फैसला लिया है कि आयुष्मान मरीज के हाथ पर अब टैग लगेगा।
प्राचार्य डॉ. गीता जैन एवं एमएस डॉ. आरएस बिष्ट के निर्देश पर अस्पताल में आयुष्मान के तहत भर्ती होने वाले मरीजों के हाथ में निजी अस्पतालों की तरह एक टैग लगाया जाएगा, जिसे डिस्चार्ज के समय वापस लिया जाएगा। आयुष्मान मरीज की फाइल में आधार कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड की फोटो कॉपी लगेगी, ताकि वार्डों में सत्यापन हो सके। वहीं, नर्सिंग इंचार्जों एवं आयुष्मान मित्रों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, जिससे समन्वय बना रहे। डॉक्टरों को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
हिन्दुस्तान की खबर का असर
बता दें कि आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने सत्यापन एवं निगरानी में कोताही का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। एमएस डॉ. आरएस बिष्ट ने कहा कि मरीजों की निगरानी एवं सत्यापन की सख्त व्यवस्था बनाई जा रही है। आरोपी मंजीत ने इलाज के रुपये जमा करा दिए हैं। उसकी पुरानी फाइल रद्द कर दी गई है और नए मरीज के तौर पर विक्की की फाइल बना रुपये लिए गए हैं। डिप्टी एमएस डॉ. एनएस बिष्ट की ओर से दर्ज केस में पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। अस्पताल में यह घटना होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने सख्त कदम उठाए हैं। आयुष्मान से भर्ती होने वाले मरीजों का सत्यापन किया जाएगा।
छात्रों संग डॉक्टरों को भी लगाया चूना
देहरादून। दून मेडिकल कॉलेज में लाखों के मेस फर्जीवाड़े में नया खुलासा हुआ है। मेस मैनेजर के लालच में मेडिकल छात्रों के अलावा कई डॉक्टर और कर्मचारी भी फंसे है। निदेशालय स्तर पर कई स्क्रीन शॉट्स पहुंचने पर हड़कंप मचा है, निदेशालय अब इनकी जांच में जुट गया है। मेस फर्जीवाड़े में निदेशक डॉ. अजय आर्य ने चार कर्मचारियों को अन्य मेडिकल कॉलेजों में अटैच किया है।
इन कर्मचारियों द्वारा निदेशक को चिट्ठी लिख वार्डनों, अधिकारियों को अटैच करने की मांग के साथ कई वार्डन डॉक्टरों एवं उनके परिजनों को मैनेजर द्वारा रुपये भेजने के कई स्क्रीन शॉट्स भी लगाए हैं, इससे हड़कंप मच गया है। उन्होंने इन लेनदेन की विस्तृत जांच की मांग उठाई है।
अब निदेशालय मैनेजर के स्टेटमेंट से इनका मिलान कर डॉक्टरों और कर्मचारियों से पूछताछ करेगा। उधर, डॉक्टरों एवं उनके परिजनों, कर्मचारियों ने मेस संचालन में दिक्कत, मजबूरियां बताकर उधार लेने की बात कही है। वहीं कुछ डॉक्टरों एवं कर्मचारियों का भुगतान मैनेजर ने कर दिया है, कुछ के चेक बाउंस हुए हैं और पुलिस तक मामला पहुंचा है। एक डॉक्टर को तो पांच लाख का चेक तक दे दिया। 25 हजार से 1.05 लाख तक के स्क्रीन शॉट्स : एक डॉक्टर की पत्नी के खाते में एक लाख पांच हजार, एक डॉक्टर के खाते में 25 हजार, एक डॉक्टर के खाते में पचास हजार, एक महिला डॉक्टर के खाते में 65 हजार रुपये किस्तों में भेजे जाने के स्क्रीन शॉट्स भेजे गए हैं।
इंटर्न पीजी की ट्रेनिंग का भुगतान मेस खाते से
इंटर्न एवं पीजी की एएलएस और बीएलएस प्रशिक्षण की ट्रेनिंग में बने खाने का भुगतान मेस खाते से मैनेजर को किया गया। इससे लेखा और प्रशासनिक विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रशिक्षण से जुड़े व्यय को मेस खाते से समायोजित किए जाने की प्रक्रिया की जांच की मांग उठने लगी है।
छात्र कम भुगतान, डॉक्टर अधिक में फंसे
छात्रों को मेस फीस से कम भुगतान करने के लालच की वजह से वह सीधे मेस मैनेजर को रुपये जमा कराते रहे, वहीं डॉक्टरों एवं उनके परिजनों को मूल राशि से ज्यादा लौटाने का लालच दिया। हालांकि दबाव पर पूर्व में मैनेजर कई को रुपये वापस भी लौटा चुका है, लेकिन कुछ के अब बकाया है। कई को पार्टनर बनाने का लालच भी दिया। उधर, कुछ मसाले वाले, मेस कर्मचारी और छात्रों के परिजनों से भी रुपया लिया गया है, जो परेशान घूम रहे हैं।
रिपोर्ट- चांद मोहम्मद
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