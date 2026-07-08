राममंदिर के बाद बदरीनाथ चढ़ावा चोरी में भी ऐक्शन, प्रमोद नौटियाल सस्पेंड; चोरी की पुष्टि
राममंदिर चढ़ावा चोरी के बाद बदीरनाथ धाम में भी हुई ऐसी घटना को लेकर ऐक्शन शुरू हो गया है। बीकेटीसी अध्यक्ष के पीए को सस्पेंड कर दिया गया है। उधर, प्राथमिक जांच में चढ़ावा चोरी की पुष्टि हुई है।
अयोध्या राममंदिर में हुए चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद जिस तरह से ऐक्शन हो रहा है, बदरीनाथ धाम में भी चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने ऐक्शन लेना शुरू कर दिया। आरोपों से घिरे बीकेटीसी अध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक (पीए) प्रमोद नौटियाल को सस्पेंड कर दिया गया है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने देर शाम इसके आदेश किए। मामला सामने आने के बाद पांचवें दिन यह कार्रवाई की गई है।
उधर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मामले की जांच के लिए गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बना दी गई है। पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने जांच कमेटी गठन के आदेश किए।
15 दिन के भीतर जांच पूरी करनी होगी
आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी में एनएचएम के एमडी संदीप तिवारी और महानिदेशक-चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के निदेशक-वित्त जगत सिंह चौहान को सदस्य नियुक्त किया गया है। जांच कमेटी 15 दिन के भीतर जांच कर अपनी रिपोर्ट और संस्तुतियों को सरकार को उपलब्ध कराएगी।
पर्यटन सचिव के अनुसार तीन सदस्यीय कमेटी अपनी जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर किसी भी अधिकारी, विशेषज्ञ अथवा संबंधित व्यक्ति का सहयोग अथवा परामर्श ले सकती है। समिति दान, चढ़ावा आदि के प्रबंधन की प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए सुधारात्मक सुझाव भी सरकार को देगी।
सीएम धामी बोले-दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
बदरीनाथ धाम की प्रतिष्ठा से जुड़े इस संवेदनशील मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है। मुंबई से लौटते ही उन्होंने मामले की रिपोर्ट तलब की। साथ ही कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी को यह अहम जिम्मेदारी गई है कि वो धाम और मंदिरों में चढ़ावे की राशि के पारदर्शी और शुचितापूर्ण प्रबंधन के लिए ठोस व्यवस्थाओं का खाका तैयार का सरकार को दे। मुख्यमंत्री ने कहा-देव स्थानों की प्रतिष्ठा और आस्था के साथ किसी भी प्रकार के खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सख्ती : बीकेटीसी की जांच कमेटी पहुंची बदरीनाथ धाम
गोपेश्वर। चढ़ावे में कथित चोरी के मामले की जांच के लिए बीकेटीसी की ओर से गठित जांच कमेटी भी मंगलवार देर शाम को बदरीनाथ धाम पहुंच गई। मालूम हो कि यह मामला सामने आने के बाद बीकेटीसी के सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने वित्त नियंत्रक हेम कांडपाल, विधि अधिकारी एसएस बर्त्वाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजन नैथानी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डीएस भुजवाण की चार सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था।
शिकंजा : प्राथमिक जांच में चढ़ावे में चोरी की हुई पुष्टि
चढ़ावे में चोरी की बात सामने आने के बाद कर्मचारियों के स्पष्टीकरण और जांच समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। जांच समिति ने अपनी रिपेार्ट में प्रमोद नौटियाल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की। इसके आधार पर प्रमोद नौटियाल को सस्पेंड कर दिया। नौटियाल को बीकेटीसी के जोशीमठ कार्यालय कार्यालय से संबद्ध किया गया है। इस अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
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