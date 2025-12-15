बच्ची को बचाने के चक्कर में ऐसे पकड़ा गया अफगानिस्तानी, 3 साल से अवैध तरीके से रह रहा था

संक्षेप: पूछताछ हुई तो मालूम हुआ कि ट्रेन की चेन खींचने वाला शख्स अफगानिस्तानी है और बीते 3 साल से भारत में अवैध तरीके से रह रहा है। आरपीएफ ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है।

रुड़की रेलवे स्टेशन पर दोपहर के समय एक ट्रेन आकर रुकी। जब यह ट्रेन चलने लगी तो कुछ यात्री ने देखा कि एक बच्ची प्लेटफार्म पर छूट गई है और वह रो रही है। यह देख एक यात्री ने चेन पुलिंग कर दी और गाड़ी रुक गई। इसके बाद बच्ची को ट्रेन में बैठा लिया गया। आरपीएफ आई और पूछताछ हुई तो मालूम हुआ कि चेन खींचने वाला शख्स अफगानिस्तानी है और बीते 3 साल से भारत में अवैध तरीके से रह रहा है। आरपीएफ ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है।

पूछताछ में पता चला, अफगानी नागरिक पिछले 8 साल से भारत में रह रहा है। वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में रह रहा था। उसके पास कोई दस्तावेज नहीं मिला है। अफगानी नागरिक के मुताबिक उसका वीजा और पासपोर्ट समाप्त हो चुका है। उसने अपना नाम नजीबुल्लाह पुत्र हाजी बिस्मिल्लाह उम्र 46 वर्ष निवासी कंधार सिटी अफगानिस्तान बताया है। वर्ष 2022 में उसका पासपोर्ट वीजा भी समाप्त हो गया था। कोतवाली गंग नहर ने विदेशी अधिनियम 1946 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस और खुफिया विभाग मामले की बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी है।