पहले शराब की पार्टी फिर उतारा मौत के घाट; प्यार में अड़ंगा बने पिता की प्रेमी ने हथौड़े से ले ली जान
Haridwar Murder: हरिद्वार में सिडकुल कर्मी राजवीर हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। राजवीर की शादीशुदा बेटी से आरोपी का अफेयर था। प्यार में अड़ंगा बने पिता की उसने हथौड़े से जान ले ली।
Haridwar Murder: हरिद्वार में सिडकुल कर्मी राजवीर हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा और सनसनीखेज खुलासा किया है। हत्या के पीछे पारिवारिक रिश्तों में उलझा प्रेम प्रसंग सामने आया है, जिसमें बेटी से शादी करने की चाह रखने वाले युवक ने उसके पिता को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया कि पंकज ने एक बार फोन पर कथित प्रेमिका से कहा था कि वह उसके पिता को रास्ते से हटाने की सोच रहा है। हालांकि प्रेमिका ने ऐसा करने से उसे मना कर दिया था।
एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि सोमवार सुबह अत्मलपुर बोंगला गांव के पास खेत में राजवीर का शव मिलने के बाद घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और डिजिटल एविडेंस के आधार पर संदिग्ध मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया। इसके बाद बुधवार को सुबह कलियर रोड स्थित एक अस्पताल के पास से पुलिस ने 26 वर्षीय पंकज कुमार निवासी शर्मा वाली बिल्डिंग रोशनाबाद हरिद्वार को गिरफ्तार किया।
राजवीर की शादीशुदा बेटी से प्रेम संबंध
पूछताछ में उसने अपने साथी छोटेलाल निवासी सीतापुर बालाजी पुरम कॉलोनी थाना कोतवाली ज्वालापुर के साथ मिलकर हत्या करने की बात स्वीकार की, जिसके बाद पुलिस ने छोटेलाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि पंकज का मृतक की शादीशुदा बेटी से प्रेम संबंध था और वह उससे शादी करना चाहता था। इसके लिए वह युवती पर तलाक का दबाव बना रहा था, लेकिन पिता राजवीर इसका विरोध कर रहे थे।
नशे में हथौड़े से ले ली जान
इसी रंजिश में पंकज ने हत्या की योजना बनाई। 26 अप्रैल की शाम को पंकज अपने साथी के साथ राजवीर को बहाने से बोंगला अंडरपास के पास पॉपुलर के खेत में ले गया। वहां तीनों ने पहले शराब पी, फिर नशे की हालत में आरोपियों ने हथौड़ी से राजवीर के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथौड़ी, बाइक और मृतक का मोबाइल बरामद कर लिया है।
बेटी ने पिता को नुकसान पहुंचाने को मना किया था
बहादराबाद क्षेत्र में राजवीर हत्याकांड के खुलासे ने पारिवारिक विवाद की परतें खोल दी हैं, जिसमें प्रेम संबंध, असफल वैवाहिक जीवन, तलाक की चाहत और पिता का विरोध हत्या की वजह बन गया। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक राजवीर की शादीशुदा बेटी अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी। इसी बीच उसकी दोस्ती पंकज कुमार से हुई, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई।
पुलिस के अनुसार राजवीर की बेटी की शादी करीब सात वर्ष पहले बिजनौर में हुई थी, लेकिन दांपत्य जीवन सामान्य नहीं चल पाया। संतान न होने और घरेलू परेशानियों के कारण वह मानसिक तनाव में थी। बताया जा रहा है कि बीते चार वर्षों से वह अपने वैवाहिक रिश्ते से बाहर निकलने की सोच रही थी। इसी दौरान हरिद्वार में उसकी मुलाकात पंकज से हुई। जांच में सामने आया कि पंकज युवती का तलाक कराकर उससे विवाह करना चाहता था। परिवार के करीबी लोगों के मुताबिक राजवीर इस संबंध के खिलाफ थे।
बच्चा नहीं होने से परेशान थी राजवीर की बेटी
बीएससी मैथ्स की पढ़ाई कर चुकी बेटी की राजवीर ने जल्दी शादी कर दी थी। पांच साल से बच्चा नहीं हो रहा था, जिस कारण वह परेशान हो गई थी। अब दो साल पहले जब युवती अपने भाई और भाभी के पास हरिद्वार आई तो वहां पर पंकज से उसकी मुलाकात हुई। दोनों की बात फोन पर होने लगे और दोनों के बीच प्रेम हो गया। यह बात पूरे परिवार में पता चल गई थी, लेकिन पिता दूसरी शादी के लिए राजी नहीं थे।
मोबाइल पेमेंट बना अहम सुराग
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि वारदात से पहले शराब खरीदने के लिए मृतक के मोबाइल से ऑनलाइन भुगतान किया गया था। इसी डिजिटल ट्रांजैक्शन ने पुलिस को आरोपियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हत्या के बाद आरोपी मृतक का मोबाइल और पर्स लेकर फरार हो गए थे।
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