उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 19 IAS अधिकारियों का तबादला; बदले गए देहरादून व बागेश्वर के DM
इस बारे में राज्य सरकार की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार बागेश्वर और देहरादून के डीएम बदले गए हैं, जबकि गढ़वाल आयुक्त के पद से विनय शंकर पाण्डेय को हटाकर वहां आनंद स्वरूप को नया आयुक्त बनाया गया है।
उत्तराखंड में शनिवार की रात हुए प्रशासनिक फेरबदल के अंतर्गत कई IAS अधिकारियों का तबादला व कई के कार्यभार में फेरबदल किया गया है। इस दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इस बारे में राज्य सरकार की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार बागेश्वर और देहरादून के डीएम बदले गए हैं, जबकि गढ़वाल आयुक्त के पद से विनय शंकर पाण्डेय को हटाकर वहां आनंद स्वरूप को नया आयुक्त बनाया गया है। इस दौरान सविन बंसल की जगह आशीष चौहान को देहरादून का नया DM नियुक्त किया गया है, जबकि बागेश्वर में आकांक्षा कोंडे की जगह अपूर्वा पांडेय को नया जिलाधिकारी बनाया गया है।
- इस बदलाव के अंतर्गत 2004 बैच के IAS अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम को उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का नया पदभार भी दे दिया गया है। इससे पहले से उनके पास सचिव पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास और मुख्य निर्वाचन अधिकारी का प्रभार भी था।
- 2005 बैच के IAS अधिकारी डॉ रंजीत कुमार सिन्हा से उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का प्रभाव वापस ले लिया गया है, अब उनके पास केवल तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव का प्रभार बचा है।
- विनय शंकर पाण्डे (IAS-2007) जो सचिव-मुख्यमंत्री, औद्योगिक विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, निवेश आयुक्त-नई दिल्ली, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। अब उनसे आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी का प्रभार वापस ले लिया गया है। इसकी जगह पर उन्हें सचिव-नागरिक उड्डयन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, आयुक्त-स्वास्थ्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
- सविन बंसल (IAS-2009) जो कि देहरादून के जिलाधिकारी के साथ ही स्मार्ट सिटी, देहरादून के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.) का काम संभाल रहे थे, उनसे ये दोनों प्रभार वापस लेकर उन्हें सचिव, नियोजन विभाग बनाया गया है।
- उधर 2010 बैच की IAS अधिकारी श्रीमती सोनिका जो कि आयुक्त-कर, महानिरीक्षक-निबन्धन, मेलाधिकारी-कुम्भ मेला हरिद्वार, उपाध्यक्ष-हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण का प्रभार संभाल रही थीं, उनसे आयुक्त-कर, महानिरीक्षक-निबन्धन का पदभार वापस ले लिया गया है। अब उनके पास सिर्फ मेलाधिकारी-कुम्भ मेला हरिद्वार और उपाध्यक्ष-हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण का पदभार ही बचा है।
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लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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