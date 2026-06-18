Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सरकारी कर्मचारी पर SC/ST ऐक्ट में FIR से पहले प्रशासनिक जांच जरूरी; उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नैनीताल
Follow us on Google News
share

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि एससी-एसटी ऐक्ट के तहत किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही तब तक शुरू नहीं की जा सकती, जब तक कि इस मामले में पहले कोई प्रशासनिक जांच न की गई हो।

सरकारी कर्मचारी पर SC/ST ऐक्ट में FIR से पहले प्रशासनिक जांच जरूरी; उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एसी/एसटी ऐक्ट (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम) को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के अनुसार राज्य में किसी भी लोक सेवक (सरकारी अधिकारी-कर्मचारी) के खिलाफ इस अधिनियम के तहत केस दर्ज करने से पहले प्रशासनिक जांच करना अनिवार्य होगा।

जस्टिस आलोक मेहरा की सिंगल जज बेंच ने बुधवार को तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) भूपेंद्र धोनी और एसआई रमेश बोहरा के मामले में सुनवाई के दौरान यह निर्णय दिया। यह मामला हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र से जुड़ा है।

ये भी पढ़ें:बेटी का यौन शोषण कराने वाली आरोपी मां की बेल अर्जी नामंजूर, HC का कड़ा रुख

सेशंस कोर्ट का आदेश किया रद्द

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में तय किए गए सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि सेशंस कोर्ट ने कानूनी नियमों का उल्लंघन किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सेशंस कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें बिना प्रशासनिक जांच रिपोर्ट के लोक सेवक के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे।

हाईकोर्ट ने कहा कि एसी/एसटी ऐक्ट के तहत लोक सेवक के खिलाफ कोई भी आरोप या मामला तब तक दर्ज नहीं किया जा सकता, जब तक कि किसी प्रशासनिक जांच में इसकी संस्तुति (सिफारिश) न की गई हो।

पुलिसवाले निचली अदालत के खिलाफ गए थे हाईकोर्ट

बता दें कि दो साल पहले 2024 में नैनीताल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक महिला के परिवाद पर सुनवाई करते हुए आरोपित युवक के साथ ही तत्कालीन सीओ एवं एसओ के खिलाफ एसी/एसटी ऐक्ट में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। पुलिसवालों ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

ये भी पढ़ें:विकासनगर थाने का पूरा स्टाफ बदलें, उत्तराखंड HC ने DGP को क्यों दिया यह आदेश

क्या है पूरा मामला

डिस्ट्रि्क्ट एंड सेशंस कोर्ट का यह आदेश एक महिला द्वारा सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दायर अर्जी पर दिया गया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसके साथ जाति-सूचक टिप्पणियां करके दुर्व्यवहार किया गया और मारपीट की गई। पुलिस जांच में आरोप गलत निकले तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।

सेशंस कोर्ट ने महिला की अर्जी पर मुख्य आरोपी के खिलाफ आईपीसी और एससी/एसटी ऐक्ट के तहत अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिए थे। साथ ही कथित तौर पर कानूनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहे दोनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी एससी/एसटी ऐक्ट की धारा 4 के तहत मुकदमा लिखने का निर्देश दिए था।

निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने तर्क दिया कि सेशंस जज ने एससी/एसटी ऐक्ट की धारा 4(2) के प्रावधान में दी गई जरूरी शर्त का पालन किए बिना ही मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया। उनका कहना था कि धारा 4 के तहत ड्यूटी में लापरवाही के लिए किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने से पहले प्रशासनिक जांच बहुत जरूरी है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि इस मामले में ऐसी कोई जांच नहीं की गई थी।

ये भी पढ़ें:चयन प्रक्रिया के बाद आरक्षण का लाभ नहीं लिया जा सकता, HC ने खारिज की याचिका
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।