उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर बनी मजार पर चला हथौड़ा, प्रशासन ने भारी सुरक्षा के बीच हटाया अतिक्रमण

संक्षेप: कलेक्टर ने कहा, 'पिछले कुछ सालों में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे राज्यभर में काफी बड़ी संख्या में अवैध संरचनाओं को हटाते हुए सरकारी जमीन को खाली कराया गया है। हरिद्वार में जमीन पर काफी दबाव रहता है, तो यहां जमीन को खाली कराना एक बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।’

उत्तराखंड के हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। इस दौरान बुधवार की सुबह शहर के पिरान कलियर इलाके में सरकारी जमीन पर बनी एक मजार को हटा दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए शहर के डीएम (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) मयूर दीक्षित ने कहा कि जिस जगह पर यह अवैध मजार बनी हुई थी, वह जमीन यूपी सिंचाई विभाग की थी और वहां से नोटिस जारी होने के बाद पूरी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि अगले साल लगने वाले कुंभ मेले को देखते हुए कुंभ मेला जमीन पर से भी अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा।

एएनआई से बात करते हुए कलेक्टर मयूर दीक्षित ने कहा, 'जनपद हरिद्वार में मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रखा है, इसी क्रम में आज सुबह पीरानकलिया के पास यूपी सिंचाई की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित धार्मिक संरचना को हटाया गया है। उसे जब हमने चिह्नित किया था, यूपी सिंचाई की तरफ से इसका नोटिस दिया गया था, वहां पर नोटिस चस्पा करते हुए उसकी तामीली की गई। पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी ऐसे ही हमने अवैध अतिक्रमण हटाए थे और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।'

कलेक्टर ने आगे कहा, 'आज जिस दरगाह पर कार्रवाई की गई है, वह पिरान कलियर के पास सिंचाई विभाग के घाट पर बनी हुई थी।' उन्होंने कहा कि 'पुरानी नहर के जो सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर्स थे उस पर इसे बनाया गया था, जिसे आज हटा दिया गया।' कार्रवाई की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, 'आज हमने देखा कि जब कार्रवाई करने टीम वहां पहुंची तो लोगों ने खुद ही अपना अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया था। मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपने सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण कर रखा है तो उसको स्वयं ही हटा लें, क्योंकि आने वाले समय में हम इस कार्रवाई को और तेजी के साथ करेंगे।'

आगे दीक्षित ने कहा, 'देखिए जनपद में अभी तक 50 से ज्यादा ऐसी अवैध संरचनाओं पर कार्रवाई की जा चुकी है। हमने आगे भी वन विभाग की भूमि पर और सिंचाई विभाग की भूमि पर और साथ ही कुछ अतिक्रमण चिह्नित कर रखे हैं, इसके साथ ही कुंभ मेला भी आने वाला है, तो कुंभ मेले की दृष्टि से मेला भूमि पर विशेष फोकस है, मेला भूमि पर जो भी अतिक्रमण किया गया है, उसको भी हटाने की कार्रवाई हमारे द्वारा जारी है और आगे और भी ऐसे जो भी अवैध अतिक्रमण हैं या अवैध रूप से बनाई गई बिल्डिंग्स हैं, या स्ट्र्क्चर्स हैं, या किसी ने किसी गलत मंशा से अतिक्रमण कर रखा है तो उस पर कार्रवाई करते रहेंगे।'