आदि कैलास यात्रा का शुभारंभ; 5 महीने बाद ‘बम भोले’ की गूंज, 80 यात्रियों को इनरलाइन परमिट
Adi Kailash Yatra Starts: आदि कैलास यात्रा 1 मई से शुरू हो गई है। पांच महीने बाद हिमालय में बम भोले की गूंज सुनाई देगी। 80 यात्रियों को इनरलाइन परमिट जारी किया गया है।
Adi Kailash Yatra Starts: आदि कैलास और ओम पर्वत क्षेत्र की यात्रा 1 मई से शुरू हो गई है। पांच महीनों के बाद इस उच्च हिमालयी क्षेत्र में एक बार फिर भगवान शिव के जयकारों की गूंज सुनाई देगी। यात्रा की शुरुआत ज्योलिंगकोंग में भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर में पारंपरिक पूजा-अर्चना के साथ होगी।
पिथौरागढ़ जिले में चीन सीमा से सटे इस संवेदनशील क्षेत्र में जाने के लिए इनरलाइन परमिट अनिवार्य हैं। प्रशासन ने 28 अप्रैल से ही परमिट के लिए आवेदन लेने शुरू कर दिए थे। धारचूला एसडीएम कार्यालय के अनुसार, आवेदन पत्रों की जांच और सत्यापन के बाद पास जारी किए जा रहे हैं। तीन दिनों में 160 लोगों ने आदि कैलास यात्रा के लिए इनरलाइन परमिट के लिए आवेदन किया है। एसडीएम आशीष जोशी ने बताया कि करीब 80 यात्रियों के इनरलाइन परमिट जारी हो चुके हैं।
यात्रा के पहले दिन मंदिर के कपाट खुलते समय विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी। बता दें कि बीते दिसंबर माह में मंदिर के कपाट बंद किए गए थे।
कैलाश मानसरोवर यात्रा के पंजीकरण 19 तक होंगे
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते 10-10 समूहों में कुल एक हजार यात्रियों को कैलाश मानसरोवर यात्रा की अनुमति दी जाएगी।
विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि चीन के साथ समन्वय से होने वाली यह यात्रा जून से अगस्त के बीच आयोजित होगी। इस बार उत्तराखंड के लिपुलेख से 50-50 यात्रियों के 10 जत्थे जाएंगे। जबकि सिक्किम के नाथुला दर्रे से भी इसी प्रकार के 10 जत्थे जाएंगे।
आवेदन कैसे करें
विदेश मंत्रालय ने बताया कि आवेदन स्वीकार करने के लिए वेबसाइट kmy.gov.in खोल दी गई है। यात्रियों का चयन आवेदकों में से कंप्यूटर आधारित ड्रा के जरिये किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार, केएमवाई के लिए ऑनलाइन आवेदन से लेकर यात्रियों के चयन तक की पूरी प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया है। इच्छुक आवेदक साइट पर पंजीकरण करके लॉगिन कर सकते हैं और अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
आवेदकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र या फैक्स भेजने की आवश्यकता नहीं है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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