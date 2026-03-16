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इस साल 8 मई से शुरू होगी आदि कैलास यात्रा, किराया और रूट समेत पूरी जानकारी

Mar 16, 2026 08:20 am ISTGaurav Kala हल्द्वानी/पिथौरागढ़
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Adi Kailash Yatra: आदि कैलाश यात्रा इस बार 8 मई से शुरू हो रही है। 8, 9 और 10 मई को यह यात्रा हल्द्वानी, टनकपुर और धारचूला से शुरू होगी। केएमवीएन ने किराया और रूट संबंधी सभी जानकारी साझा की है।

इस साल 8 मई से शुरू होगी आदि कैलास यात्रा, किराया और रूट समेत पूरी जानकारी

Adi Kailash Yatra: प्रसिद्ध आदि कैलास यात्रा इस वर्ष 8 मई से शुरू होने जा रही है। कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) की ओर से आयोजित होने वाली यह यात्रा इस बार तीन स्थानों से संचालित की जाएगी। श्रद्धालु हल्द्वानी, टनकपुर और धारचूला से यात्रा में शामिल हो सकेंगे। देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यह यात्रा आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का विशेष अनुभव लेकर आती है।

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केएमवीएन के महाप्रबंधक विनीत तोमर ने बताया कि पहली यात्रा 8 मई को हल्द्वानी से शुरू होगी। इस यात्रा की अवधि आठ दिन की होगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को पिथौरागढ़, धारचूला, ओम पर्वत और आदि कैलास के दर्शन कराए जाएंगे। वापसी के दौरान श्रद्धालु चौकोड़ी, पाताल भुवनेश्वर, गंगोलीहाट, जागेश्वर, अल्मोड़ा, कैंची धाम और भीमताल होते हुए हल्द्वानी पहुंचेंगे।

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टनकपुर और धारचूला से भी यात्रा

टनकपुर से दूसरी यात्रा 9 मई से शुरू होगी, जिसकी अवधि छह दिन की होगी। इस रूट में यात्रियों को सीधे आदि कैलास तक ले जाया जाएगा। वहीं धारचूला से तीसरी यात्रा 10 मई से शुरू होगी। इस बार कुल 15 दलों के माध्यम से यात्रियों को यात्रा कराई जाएगी।

ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा

केएमवीएन के अनुसार यात्रा के दौरान यात्रियों को आवास, भोजन, स्थानीय परिवहन सहित अन्य जरूरी सुविधाएं निगम की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी। यात्रा में शामिल होने के इच्छुक श्रद्धालु केएमवीएन की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।

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यात्रा का किराया

आदि कैलास यात्रा के लिए अलग-अलग स्थानों से किराया निर्धारित किया गया है। हल्द्वानी से यात्रा का किराया करीब 45 हजार रुपये रखा गया है। टनकपुर से यात्रा का शुल्क 42 हजार रुपये तय किया गया है। धारचूला से यात्रा का किराया लगभग 35 हजार रुपये निर्धारित है। इस किराये में आवास, भोजन और स्थानीय परिवहन जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।

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कहां-कहां से होगी यात्रा की शुरुआत

इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए यात्रा तीन स्थानों से शुरू की जाएगी। हल्द्वानी से 8 मई से यात्रा शुरू होगी और यह 8 दिन की होगी। टनकपुर से 9 मई से यात्रा शुरू होगी और इसकी अवधि 6 दिन रहेगी। धारचूला से 10 मई से यात्रा प्रारंभ की जाएगी।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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