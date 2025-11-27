माइनस 19 डिग्री तापमान, 14500 फुट की ऊंचाई पर आदि कैलास में पार्वती कुंड का पानी जमा- VIDEO

संक्षेप: आदि कैलास में इस वक्त तापमान माइनस 19 डिग्री पहुंच गया है। 14500 फीट की ऊंचाई पर पार्वती कुंड का पानी जम गया है। एक पर्यटक का कुंड के ऊपर चलने का वीडियो वायरल हो रहा है।

उत्तराखंड में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। खासकर हिमालय से सटे इलाकों में तापमान माइनस में है। पिथौरागढ़ के धारचूला में व्यास घाटी के ज्योलिंगकांग क्षेत्र में इस समय कड़ाके की सर्दी ने ऐसा असर दिखाया है कि 14,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश के पार्वती कुंड और गौरी कुंड दोनों जम गए हैं। ऊंचाई पर तापमान लगातार शून्य से काफी नीचे बना हुआ है, जिससे कुंडों का पानी बर्फ की मोटी परत में बदल गया है। इस बीच एक स्थानीय श्रद्धालु के जमे हुए कुंड पर चलते हुए वीडियो के वायरल होने के बाद यह दृश्य सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस बार मौसम ने अचानक करवट ली है और रात के समय तापमान बेहद तेजी से गिर रहा है। नतीजतन, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में झरनों, तालाबों और कुंडों का पानी जमने लगा है।

पार्वती कुंड का लगभग 80–90 प्रतिशत पानी बर्फ में बदल चुका है। कुंड के आसपास लगातार बहने वाली ठंडी हवाएं और माइनस में चल रहा तापमान इसे और तेज़ी से जमा रहा है। इसी तरह, आदि कैलाश पर्वत के ठीक नीचे स्थित गौरी कुंड भी पूरी तरह जम चुका है, जिससे उसका प्राकृतिक प्रवाह रुक गया है।