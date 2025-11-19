आधार-पैन कार्ड फ्रॉड! किसान को 50 लाख का GST नोटिस, ठगों ने उसके नाम पर चलाई फर्जी फर्म

संक्षेप: रुड़की में गरीब ग्रामीण जीएसटी विभाग से 50 लाख का नोटिस पाकर हैरान रह गया। उसने मामले में पुलिस कंप्लेन दर्ज कराई है। जानकारी मिली है कि उसके आधार और पैन कार्ड की मदद से फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों का लेन-देन हुआ।

राज्य सेवा कर विभाग ने उत्तराखंड के एक ग्रामीण किसान को 50 लाख रुपये का नोटिस भेजा है। नोटिस मिलते ही ग्रामीण के होश उड़ गए है। तुरंत ही ग्रामीण नोटिस लेकर पुलिस के पास पहुंचा। उसने मामले की शिकायत पुलिस से की। मामला जीएसटी से जुड़ा होने के चलते पुलिस ने फिलहाल ग्रामीण को जीएसटी कार्यालय भेज दिया है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने ग्रामीण के आधार कार्ड व पैन कार्ड का दुरुपयोग करते हुए फर्म बनाई है। फर्म पर करोड़ों रुपयों का लेनदेन हुआ है।

घटना हरिद्वार जिले के रुड़की की बताई जा रही है। कोतवाली रुड़की अंतर्गत मोहम्मदपुर मोहनपुरा निवासी दीपक बर्मन मंगलवार को कोतवाली रुड़की पहुंचा। उसके पास एक राज्य सेवा कर विभाग का एक नोटिस था। जिसमें 50 लाख रुपये वसूली की बात कही गई थी। दीपक वर्मन ने बताया कि उसकी कोई कंपनी या फर्म नहीं है। न ही कोई कारोबार है। इसके बाद भी उसको यह नोटिस कैसे आया है। किसी ने धोखाधड़ी कर उसके आधार कार्ड व पैन कार्ड आदि दस्तावेजों पर फर्जी फर्म बनाई है।

फर्म से 2018 और 2020 तक करोड़ों का लेन-देन इस फर्म से वर्ष 2018 से 2020 तक करोड़ों के हिसाब से लेनदेन हुआ है। लेकिन इस पर जीएसटी को जमा नहीं किया गया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष उपाध्याय ने बताया कि फिलहाल पीड़ित व्यक्ति को राज्य सेवा कर विभाग भेजा गया है। जहां से पूरी जानकारी मिल पाएगी। पीड़ित विभाग में शिकायत दर्ज कराएगा। मामले में तहरीर आने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने ग्रामीण के आधार कार्ड व पैन कार्ड आदि हासिल कर उनसे फर्म बनाई व जीएसटी नंबर लिया होगा।